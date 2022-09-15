三星 Galaxy Tab S5e 平板电脑被改装成谷歌 Android Automotive 车机

IT之家 9 月 15 日消息，三星 Galaxy 升级回收计划有助于重新利用旧设备并延长其使用寿命。三星最近展示了人们如何将旧的 Galaxy 智能手机变成婴儿监视器。然而，通过将旧的三星 Galaxy Tab S5e 平板电脑转换为支持 Android Auto 和成熟的 Android Automotive 车载主机，现在也成为了现实。

Esper 高级技术编辑 Mishaal Rehman 展示了运行普通版 Android Automotive OS 的三星 Galaxy Tab S5e 平板电脑。它是谷歌用于汽车信息娱乐单元的成熟操作系统。IT之家获悉，除了运行 Android Automotive，改装后的平板电脑还支持 Android Auto，这意味着还可以将其与智能手机同步。

尽管从图片上看情况不错，但仍有许多错误 Bug 需要解决。对于尝鲜者来说，位置访问不稳定，谷歌地图容易崩溃。配置文件设置错误，天气小组件未显示任何数据。屏幕上还有一条消息，上面写着“预生产硬件不出售”。

Mishaal 似乎对这个项目非常认真，因为他打算将 Android Automotive 带到更多设备上，让人们可以重新利用他们的旧平板电脑并赋予新的生活。一位 Twitter 用户询问 Mishaal 是否考虑提供通用系统映像 (GSI)—— 这基本上是可以在各种设备上运行的 Android 版本，通常用于 Beta 测试，他回答说：“希望如此。”

Mishaal 正在寻找的另一款设备是 Spotify CarThing，允许用户控制 Spotify 音乐播放。Mishaal 计划对其进行修改以运行 Android Automotive，从而为其注入新的活力。