极狐阿尔法 S 全新 HI 版首次 OTA 升级：开放狂暴 / 赛道模式，支持蓝牙钥匙解锁自动登录

IT之家 9 月 21 日消息，根据极狐汽车公布的信息，极狐阿尔法 S 全新 HI 版迎来首次 OTA 升级，开放狂暴 / 赛道模式。

IT之家了解到，极狐汽车表示，狂暴 / 赛道模式最大化提升车辆的动力性能，在赛道中提供更多自定义调节选项提升赛道性能表现。需要注意的是，已选装该功能可直接获取；未选装用户需要在手机 App 端商城购买。

新增功能

充电规划功能：在车机端智能驾驶 App 中，导航规划时可一键搜索沿途充电站并显示车辆行驶能量耗尽点，支持长途充电规划。

RCW 后向碰撞预警：当自车后方出现较快车辆并存在碰撞风险时，能够实时报警提醒、点亮危险警报灯提醒后方车辆注意减速。

RAEB 后向自动紧急制动：当在一定车速范围内倒车时，实时监测车辆正后方环境，针对可能发生碰撞的静止或低速缓行的人提供紧急制动。

FCTB 前向 / RCTB 后向横穿碰撞制动：当在一定车速范围内前行 / 倒车时，如检测出前方 / 后方侧向出现碰撞风险较高的横穿目标，提供紧急制动控制。

蓝牙钥匙解锁自动登录：蓝牙钥匙解锁后，可联动车机账号无感登录，无需手动登录或人脸识别（车机账号需有登录记录），快速匹配个性化设置。

语音能力升级：语音精确播报座椅、空调等状态，语音控制 App 泛化能力增强，可见即可说能力增强。