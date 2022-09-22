携程集团发布第二季度财报，净营收 40 亿元

北京时间 2022 年 9 月 22 日消息，携程集团公布了截至 2022 年 6 月 30 日第二季度未经审计的财务业绩。

财报显示，2022 年第二季度，携程集团净营业收入为 40 亿元，超越此前市场方面的预期；经调整 EBITDA 为 3.55 亿元。国内本地酒店市场在二季度后半程的加速回暖，租车、私家团等新兴业务的大幅增长，是携程在国内市场的主要业绩亮点；海外业务在整个季度的高速增长，营业收入贡献不断增加，是携程本季度业绩表现超预期的主要原因。

财报显示，2022 年第二季度携程集团营业收入 40 亿元。从主营业务来看，今年二季度，携程住宿预订收入 14 亿元，交通票务收入 18 亿元，旅游度假业务收入 1.22 亿元，商旅管理业务收入 2.1 亿元。

财报显示，今年二季度，携程集团本地酒店预订量较 2019 年同期增长超过 30%，随着精准防疫政策的落地，复苏势头延续至三季度。另外，自 2021 年底以来，携程酒店套餐覆盖的酒店数量增加 20%，其中 65% 为高星酒店。

今年上半年，携程国内租车业务交易额较 2019 年同期增长超 9 成；舒适度高的小团化产品备受市场青睐，二季度携程私家团产品交易额环比增长近 2 倍。

欧美市场收入超疫前水平 Trip.com 品牌多业务倍增

今年二季度，携程集团的海外业务延续一季度的趋势、继续保持高增长。总体来看，携程在欧洲和美国市场的收入已经超过 2019 年同期，亚太市场业务也在快速增长；海外业务在携程整体营收中的占比不断增加，贡献度跃升明显。

Trip.com 是引领携程海外业务增长的重要子品牌。2022 年上半年，Trip.com 首次跻身全球下载量排名前 10 的在线旅游 App 行列，下载量达到历史新高。

从 Trip.com 品牌的具体业务来看，二季度，机票预订量同比增长约 680%，7 月整体机票预订量已经恢复至疫情前约 9 成；本土酒店预订较 2019 年增长 300%，相比今年一季度的复苏增速高出 50%；门票销售额较 2019 年同期增长超 100%，商品覆盖较上年同期增长超 500%。今年上半年，租车业务交易额同比增长超 7 倍。

在明星品牌 Trip.com 的带动下，携程海外业务整体增长强劲，海外平台机票和酒店预订量同比增长超过 100%，其中酒店预订量较 2019 年增长超过 50%，海外酒店恢复快于行业；海外目的地玩乐产品预订量环比增长 24%，并在 2022 年上半年保持三位数的同比增长。此外，今年上半年，携程海外商旅酒店交易额同比增长 540%。

从地域上看，二季度，欧洲是携程国际业务增长最迅猛的市场 —— 酒店预订量同比增长近 400%，机票预订量也已接近 2019 年水平。此外，在中国香港、韩国、新加坡、马来西亚、美国和英国市场中，携程的整体酒店预订量相较 2019 年均呈现 3 位数增长。

交易转化稳步增长 内外兼顾对冲下行压力

“旅游营销枢纽”战略提出一年多以来，携程内容生态的扩容明显。二季度，携程平台日均用户创作内容同比增长 16%，KOL 数量较一季度环比增长 17%，用户平均内容浏览量环比增长约 50%。

携程营销的高交易转化特征，在本季度继续延续。今年二季度，携程直播平台观看到成交的转化率环比增长 62%，上半年携程官方直播预售交易额环比 2021 下半年增长近 50%；通过一系列营销活动的开展，二季度，携程星球号旗舰店店内直接交易额环比提升 31%，携程口碑榜酒店榜单内容转化交易额环比提升 34%。

在会员营销方面，截至目前，累计有超过 3000 万用户加入携程与酒店共同打造的联合会员计划，有效拉动了酒店获客及交易额的增长。累计有 24 万家酒店加入携程“优享会”，为用户提供包括免费早餐、免费房型升级等附加权益。

截至今年 6 月，携程累计在全国布局 9 座携程度假农庄，接待客源覆盖全国 30 个地区，用户复购率超过 30%。此外，今年上半年，携程度假农庄以节气、农耕、非遗为主题，共研发实施了近 20 个文创项目，为落实文化产业赋能乡村振兴提供多维助力。