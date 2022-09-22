NASA 登月火箭测试再遇泄漏故障，发射日期仍难确定

北京时间 9 月 22 日消息，美国宇航局 (NASA) 希望在本月晚些时候发射其登月火箭“太空发射系统”(SLS)，在周三完成了燃料箱加注测试，但遭遇了两次燃料泄漏和技术问题。

▲ NASA 登月火箭“太空发射系统”

“阿尔忒弥斯 1 号”任务的发射主管查理・布莱克韦尔-汤普森 (Charlie Blackwell-Thompson) 表示，“我们今天能够完成所有既定目标”。尽管如此，他并没有确认“阿尔忒弥斯 1 号”任务的发射日期，该任务将是“太空发射系统”的首飞。NASA 最早可能的发射时间是 9 月 27 日。

周三的测试旨在向“太空发射系统”注入超低温推进剂，模拟火箭发射当天的燃料加注过程。当天发生的第一次氢气泄漏与导致 NASA 在 9 月 3 日取消第二次火箭发射尝试的氢气泄漏类似。NASA 发言人称，在采取补救措施后，第一次泄漏“非常可控”，但这个故障仍让“很多人迷惑不解”。当天晚些时候，测试过程中又出现了第二次泄漏，但 NASA 完成了测试。

对于 NASA 工程师来说，周三的泄漏可能仍会引发担忧。如果周三是一次发射尝试，那么 NASA 就无法实现飞行。在整个测试过程中，泄漏量周期性地增加和减少，目前还不清楚是什么造成了这种波动。