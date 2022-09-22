韦伯望远镜出现组件故障，NASA 停用一种观测模式

9 月 22 日消息，当地时间周二美国国家航空航天局（NASA）表示，旗下詹姆斯・韦伯太空望远镜搭载的中红外探测仪（MIRI）因为组件故障而停用一种观测模式。

据悉，韦伯望远镜搭载的中红外探测仪可以看到肉眼不可见的光波，有助于观察新生恒星等天体的细节特征。两个月来，韦伯望远镜发回了一系列令人惊叹的深空图像，其中离不开中红外探测仪的功劳，比如望远镜拍摄著名的“斯蒂芬五重奏”星系团照片就使用了中红外探测仪。

但韦伯望远镜工作团队今年 8 月底发现，中红外探测仪用于切换观测波长的一个轮子“摩擦增加”，影响到中红外探测仪四种观测模式中的一种。9 月 6 日，团队召集人员组成异常事件审查委员会，决定暂停使用这种观测模式，目前技术人员正在努力寻找解决方案。

NASA 表示，中红外探测仪的其他模式正常，都可以继续进行观测，整个韦伯望远镜的其他组件也运转良好。韦伯望远镜搭载了四部仪器，共有 17 种观测模式，每一种模式都可以用来寻找宇宙中不同种类的信息。比如中红外探测仪在中分辨率光谱下的各种观测模式可以用来分析行星形成碎片盘中的分子，而望远镜其他模式更适合观察类星体或拍摄遥远星系的细节照片。

自去年年底进入预定轨道以来，这并不是韦伯望远镜第一次出现问题。今年 6 月份，韦伯望远镜被一颗微流星体击中，导致其中一面镜子有所损坏，这一事件并不意外。虽然望远镜价值 100 亿美元，但被太空碎片击中也是太空旅行中不可避免的事。