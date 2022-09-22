Android 13 或将强制要求 A / B 分区无缝更新

IT之家 9 月 22 日消息，据安卓爆料者 Mishaal Rahman 的一份报告，Android 13 或将强制要求 A / B 分区，可无缝更新系统。

A / B 分区是 Android 7.0 中首次引入的机制，系统同时存在于 A 分区和 B 分区。当 A 分区更新系统时，用户可继续使用 B 分区，之后再重启到 A 分区，从而省下了系统更新的时间，因此也叫无缝更新。此外，当 A 分区的系统文件损坏后，用户还可以切换到 B 分区继续使用，降低了手机无法使用的概率。

具体机制如下图所示：

IT之家了解到，虽然谷歌一直在推广 A / B 分区，甚至 Android 11 时想要强制推广，但一些 OEM 厂商兴趣不大，比如三星，直到今年的 Galaxy S22 系列仍不支持 A / B 分区，只能屡屡延后。

而据 Mishaal Rahman 称，到了 Android 13，传统的 OTA 更新机制正在被弃用，供应商测试套件 （VTS） 中添加了新的测试，必须支持虚拟 A / B 分区，且这些测试已在 Android 13 正式版发布前被合并，所以这次的推广决心比 Android 11 要强得多。

此外，谷歌正在对 Android 13 中的虚拟 A / B 进行进一步改进。例如，XOR 压缩进一步将快照大小减小了 25-40%，而切换到 dm-user 进行用户空间合并可显著缩短压缩合并时间。谷歌还在尝试部署 Linux 的 io_uring 功能，根据基准测试，该功能将快照合并时间缩短了约 40%。