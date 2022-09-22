IDC：全球 AR 头显市场今年出货量将下降 8.7% 至 26 万台，2026 年暴增至 410 万台

IT之家 9 月 22 日消息，随着 AR 技术的不断发展，许多厂商都推出了自家的 AR 头显设备。在经过前两年的增长之后，今年 AR 头显市场或将有所萎缩。昨日，数据分析机构 IDC 发布了关于 AR 头显市场的最新分析报告，该报告指出，AR 头显设备还需要几年的时间来进一步发展。

IDC 预计，到 2022 年底，全球 AR 头显市场的出货量将同比下降 8.7%，降至约 26 万台。该报告指出，虽然对于 AR 这样一项新技术来说，下降似乎较为突然，但实际上由于一些头部公司的财务状况不稳定、缺乏新设备以及消费者的需求在短期内被手机上的 AR 所满足，最近几个季度 AR 头显设备的出货量一直在下降。

虽然 2022 年 AR 头显市场有所萎缩，但是由于 IDC 预计未来 5 年的复合年增长率（CAGR）为 70.3%，所以未来 AR 头显市场将会不断增长，到 2026 年年底，AR 头显设备出货量将达到 410 万台。IDC 移动和消费设备跟踪研究经理 Jitesh Ubrani 表示，目前距离消费者大规模购买 AR 头显设备还有几年时间，预计 AR 头显设备成为消费主流的时间点最早为 2024 年年底或 2025 年年初。

在今年上半年，排名前五的 AR 头显设备制造商分别为微软、Rokid（若琪）、Shadow Creator（影创科技）、MAD Gaze、RealWear（瑞欧威尔）。然而，随着越来越多厂商进入 AR 头显市场，以及苹果和 Meta 等科技巨头公司对 AR 的关注，未来 AR 头显的市场格局将会产生较大变化。

据IT之家此前报道，Strategy Analytics 的报告显示，消费级 AR 终端市场营收规模在 2020-2021 年间增长了两倍。Nreal 在这一领域处于早期领先地位，其出货量在 2021 年的市场份额达到 75%，2022 年上半年升至 81%。