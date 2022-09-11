IDC：iPhone 14 / Pro 系列有望巩固苹果高端手机市场优势

9 月 11 日消息，IDC 数据显示，2022 年上半年中国 600 美元（约 4170 元人民币）以上高端手机市场份额达到 13.3%，相比 2021 和 2020 年同期逆势增长，分别增长 1.0 和 3.8 个百分点。

IDC 指出，高端手机市场成为各家必争之地。而 iPhone 14 系列外观的改变和影像的提升有望成为近几年 iPhone 系列最吸引消费者的卖点。再加上其它不同升级，可以帮助苹果在面对各家安卓高端机型冲击的时候，有望巩固甚至继续提升在高端手机市场的优势。

IDC 认为，经济大环境的严峻将会继续影响消费者预算支出，2022 年国内智能手机市场预计很难有太大起色。但是可以带来差异化体验的产品，依然可以打动消费者，推动消费者换机动力。即使承担出货主力角色的 iPhone 14 依然存在使用上一代芯片、不支持高刷新率、全系充电速度较慢等问题，但是具有更大屏幕尺寸的 Plus 机型的推出和 “灵动岛” 等外观的大改变，影像体验的继续提升，以及新的机身配色，将使得消费者对 iPhone 14 系列的升级会有一个更直观的感受。尤其全系低储存版本价格不变，很有可能会引发一定的换机热潮，进而继续巩固或提升苹果在中国高端手机市场的优势。

然而，随着国内各大安卓厂商在高端化路线的的坚持长期投入，包括对产品、服务、渠道和品牌等，将会明显提升安卓手机在高端市场的竞争力。另外，越来越多的安卓厂商与供应链从技术预研阶段即开始深度合作，共担投入与风险的模式已经逐步普遍化，部分底层的技术也更加开放，越来越多定制化、差异化的产品正在出现。通过更多时间的积累，从量变到质变，安卓手机有望逐渐站稳高端市场，未来会对苹果的优势地位发起进一步冲击，高端手机市场的竞争会更加激烈。