微软 Win11/10 Linux 子系统 WSL 现已支持 systemd，消息称后者的开发者被挖来了

IT之家 9 月 22 日消息，微软发布了 Windows 11/10 的 Linux 子系统新预览版，版本号为 0.67.6，该版本带来了一些重磅功能。微软宣布从该版本开始，WSL 已支持 systemd。

systemd 是一款初始化系统工具，许多流行的 Linux 发行版默认运行 systemd，例如 Ubuntu、Debian 等，由 Lennart Poettering 带头开发。其开发目标是提供更优秀的框架以表示系统服务间的依赖关系，并依此实现系统初始化时服务的并行启动，同时达到降低 Shell 的系统开销的效果，最终代替现在常用的 System V 与 BSD 风格 init 程序。

一些依赖 systemd 支持的应用示例包括 snap，它是一个包管理器，用于在 Ubuntu 中安装和管理软件。有了这个，用户就可以使用 snap install 等命令轻松安装应用。还有 microk8s，它可以让用户在本地机器上快速运行 Kubernetes。

微软表示，支持 systemd 需要对 WSL 架构进行更改。由于 systemd 需要 PID 1，因此在 Linux 发行版中启动的 WSL init 进程将成为 systemd 的子进程。由于 WSL init 进程负责为 Linux 和 Windows 组件之间的通信提供基础设施，因此更改此层次结构需要重新考虑使用 WSL init 进程所做的一些假设。

同样需要注意的是，修改之后，systemd 服务将不会让用户的 WSL 实例保持活动状态。除非正在运行后台任务，否则关闭 Linux 控制台将终止用户会话。

用户需要编辑 wsl.conf 文件以确保 systemd 在引导时启动，将以下内容添加到 /etc/ wsl.conf，注意要使用 sudo 管理员权限：

[boot] systemd=true

IT之家了解到 ，今年 7 月份有消息称，systemd 的开发者 Lennart Poettering 已经离开红帽加入了微软，并继续专注于 systemd 开发。可能今天的成果就是 Lennart Poettering 加盟后带来的。

《微软发力 Linux，挖来红帽 15 年老将、Systemd 开发者 Lennart Poettering》