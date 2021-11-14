微软 Win11 的 Linux 子系统（WSL 2）已支持直接挂载 Linux 磁盘

IT之家 11 月 14 日消息，根据微软官方更新的文档，Win11 的 Linux 子系统（WSL 2）已支持直接挂载 Linux 磁盘。

根据文档，用户需要安装 Windows 11 Build 22000 版本及以上，就可以直接挂载 EXT4 等格式的 Linux 磁盘。

挂载未分区的 Linux 磁盘

1、识别磁盘：列出 Windows 中的可用磁盘。

GET-CimInstance -query "SELECT * from Win32_DiskDrive"

2、挂载磁盘：使用 PowerShell 对上面发现的磁盘路径挂载，DiskPath 参数为 DeviceID。

wsl --mount <DiskPath>

挂载已分区的 Linux 磁盘

1、识别磁盘：列出 Windows 中的可用磁盘。

GET-CimInstance -query "SELECT * from Win32_DiskDrive"

2、列出并选择要在 WSL 2 中安装的分区。

wsl --mount <DiskPath> --bare

3、连接后，可以通过在 WSL 2 中运行以下命令来列出分区：

lsblk

4、确定要挂载的分区后，通过以下命令对分区进行挂载：

wsl --mount <DiskPath> --partition <PartitionNumber> --type <Filesystem>

IT之家了解到，挂载后的目录为 /mnt/wsl，Win11 可通过文件资源管理器访问 Linux 磁盘，路径为：

\\wsl$\\<Distro>\\<Mountpoint>

具体使用方法，大家可以根据微软官方文档进行操作。