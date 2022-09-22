英伟达 RTX 4090 不再支持 NVLink，黄仁勋称玩家不可能再“用一半钱买到同级性能”

IT之家 9 月 22 日消息，在发布新一代 GeForce RTX 4090 GPU 后，Nvidia 首席执行官黄仁勋向记者证实，该公司正在取消其 NVLink 桥接设计，而取消 NVLink 连接器可以腾出更多空间，从而处理更多的 AI 运算。

“我们把 [NVLink] 拿掉的原因是我们需要我们需要 I / O 来做别的事情，所以，我们利用这部分区域来尽可能多地塞进 AI 处理器，”黄仁勋解释了砍掉 NVLink 的原因。

对于想要用最新的 RTX 4000 系列进行多卡交火的游戏玩家、创作者和工作站用户来说，英伟达取消 NVLink 后还可以用 PCIe Gen 5 实现类似支持。

“因为 Ada [Lovelace] 是基于 PCIe Gen 5 的，我们现在有能力实现足够快的点对点传输，这是一笔划算的交易”，黄仁勋补充说。

与 PCIe 4 相比，PCIe 5 可通过直接访问 CPU 通道将带宽提高一倍，从而为存储、GPU 和内存提供非凡的速度优势。

鉴于 RTX 4090 上市时的高价，黄仁勋还宣布摩尔定律已死。他表示，整个供应链都会涨价，而且巨大的代际性能提升使其不可能满足“以一半钱买到相同性能”的条件，或者以相同的钱买到两倍的性能，就像上一代 RTX 3000 系列。

IT之家了解到，英伟达 RTX 4090 旗舰显卡，搭载 16384 CUDA + 24GB 显存，建议价 12999 元起，10 月 12 日上市。

据介绍，RTX 4090 是全球最快的游戏 GPU。性能方面，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用 DLSS 2 的 RTX 3090 Ti 相比，采用 DLSS 3 的 RTX 4090 的性能提升可达 4 倍。在现代游戏中，RTX 4090 的性能提升高达 2 倍，同时保持了相同的 450W 功耗。

RTX 4090 具有 760 亿个晶体管、16384 个 CUDA 核心和 24 GB 高速美光 GDDR6X 显存，在 4K 分辨率的游戏中持续以超过 100 FPS 运行。

华硕、七彩虹、耕升、影驰、技嘉、映众、微星和索泰等顶级显卡供应商将在中国推出 GeForce RTX 4090 标频版和超频版。宏碁、外星人、华硕、戴尔、惠普、联想和微星等也将推出 OEM 产品。此外，NVIDIA 也将限量推出 RTX 4090 的 FE 版。