首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

英伟达工程师：DLSS 3 理论上可在 RTX 20/30 系显卡上开启，但效果不佳

2022/9/22 7:38:51 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 OC_Formula 的线索投递！

IT之家 9 月 22 日消息，9 月 20 日晚，英伟达正式发布 DLSS 3 技术，将于 10 月 12 日随着 GeForce RTX 4090 GPU 的上市而首次亮相。

据介绍，DLSS 3 由全新第四代 Tensor Core 和 GeForce RTX 40 系列 GPU 的全新光流加速器驱动，是英伟达深度学习超级采样技术的最新版本，并拥有开创性的光学多帧生成功能。

近日，英伟达工程师就大家关心的 RTX 20/30 系列老显卡是否支持 DLSS 3 进行了回答，结果是理论能支持，但只能支持一点点。

英伟达应用深度学习研究副总裁 Bryan Catanzaro 表示，DLSS 3 依赖于光流加速器，该加速器在 Ada 中比 Ampere 得到了明显改进，因此当前版本仅适用于 RTX 40 系列。而从理论上讲，通过额外的研究和工程，他们可以让这项技术在 RTX 20/30 系列显卡上运行，但可能使用效果并不佳

所以，英伟达的 DLSS 新技术从目前来看又抛弃了老显卡，与之前几个版本的情况类似。

IT之家了解到，超过 35 款游戏和应用宣布即将支持 DLSS 3，该技术即将支持全球最热门的游戏引擎，如 Unity 和虚幻引擎。

支持的游戏和程序：

  • 《瘟疫传说：安魂曲》（A Plague Tale: Requiem）

  • 《原子之心》(Atomic Heart)

  • 《黑神话: 悟空》(Black Myth: Wukong)

  • 《光明记忆: 无限》(Bright Memory: Infinite)

  • 《切尔诺贝利人》(Chernobylite)

  • 《战意》（Conqueror's Blade）

  • 《赛博朋克 2077》（Cyberpunk 2077）

  • 《达喀尔拉力赛》（Dakar Rally）

  • 《火星孤征》(Deliver Us Mars)

  • 《毁灭全人类 2: 重新探测》(Destroy All Humans! 2 - Reprobed)

  • 《消逝的光芒 2: 人与仁之战》(Dying Light 2: Stay Human)

  • F1® 22

  • 《暗影火炬城》(F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch)

  • 寒霜引擎

  • 《杀手 3》（HITMAN 3）

  • 《霍格沃茨: 遗产》 (Hogwarts Legacy)

  • 《翼星求生》（ICARUS）

  • 《侏罗纪世界：进化 2》（Jurassic World Evolution 2）

  • 《逆水寒》（Justice）

  • 《生死轮回》 (Loopmancer)

  • 《星际海盗》（Marauders）

  • 《微软模拟飞行》（Microsoft Flight Simulator）

  • 《午夜猎魂》（Midnight Ghost Hunt）

  • 《骑马与砍杀 2：霸主》（Mount & Blade II: Bannerlord）

  • 《永劫无间》(Naraka: Bladepoint)

  • NVIDIA Omniverse™

  • NVIDIA Racer RTX

  • PERISH

  • 《传送门》RTX 版（Portal With RTX）

  • Ripout

  • 《潜行者 2：切尔诺贝利之心》（S.T.A.L.K.E.R. 2:Heart of Chernobyl）

  • 《炼狱神罚》（Scathe）

  • 《仙剑奇侠传七》(Sword and Fairy 7)

  • 《重生边缘》（SYNCED）

  • 《指环王: 咕噜》(The Lord of the Rings: Gollum ）

  • 《巫师 3：狂猎》（The Witcher 3: Wild Hunt）

  • 《王权与自由》(THRONE AND LIBERTY)

  • 《幻塔》(Tower of Fantasy)

  • Unity

  • 虚幻引擎 4 & 5《战锤 40K: 暗潮》(Warham）

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：DLSS 3英伟达

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用