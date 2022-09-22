英伟达工程师：DLSS 3 理论上可在 RTX 20/30 系显卡上开启，但效果不佳

IT之家 9 月 22 日消息，9 月 20 日晚，英伟达正式发布 DLSS 3 技术，将于 10 月 12 日随着 GeForce RTX 4090 GPU 的上市而首次亮相。

据介绍，DLSS 3 由全新第四代 Tensor Core 和 GeForce RTX 40 系列 GPU 的全新光流加速器驱动，是英伟达深度学习超级采样技术的最新版本，并拥有开创性的光学多帧生成功能。

近日，英伟达工程师就大家关心的 RTX 20/30 系列老显卡是否支持 DLSS 3 进行了回答，结果是理论能支持，但只能支持一点点。

英伟达应用深度学习研究副总裁 Bryan Catanzaro 表示，DLSS 3 依赖于光流加速器，该加速器在 Ada 中比 Ampere 得到了明显改进，因此当前版本仅适用于 RTX 40 系列。而从理论上讲，通过额外的研究和工程，他们可以让这项技术在 RTX 20/30 系列显卡上运行，但可能使用效果并不佳。

所以，英伟达的 DLSS 新技术从目前来看又抛弃了老显卡，与之前几个版本的情况类似。

IT之家了解到，超过 35 款游戏和应用宣布即将支持 DLSS 3，该技术即将支持全球最热门的游戏引擎，如 Unity 和虚幻引擎。

支持的游戏和程序：