英伟达工程师：DLSS 3 理论上可在 RTX 20/30 系显卡上开启，但效果不佳

IT之家 9 月 22 日消息，9 月 20 日晚，英伟达正式发布 DLSS 3 技术，将于 10 月 12 日随着 GeForce RTX 4090 GPU 的上市而首次亮相。
据介绍，DLSS 3 由全新第四代 Tensor Core 和 GeForce RTX 40 系列 GPU 的全新光流加速器驱动，是英伟达深度学习超级采样技术的最新版本，并拥有开创性的光学多帧生成功能。
近日，英伟达工程师就大家关心的 RTX 20/30 系列老显卡是否支持 DLSS 3 进行了回答，结果是理论能支持，但只能支持一点点。
英伟达应用深度学习研究副总裁 Bryan Catanzaro 表示，DLSS 3 依赖于光流加速器，该加速器在 Ada 中比 Ampere 得到了明显改进，因此当前版本仅适用于 RTX 40 系列。而从理论上讲，通过额外的研究和工程，他们可以让这项技术在 RTX 20/30 系列显卡上运行，但可能使用效果并不佳。
所以，英伟达的 DLSS 新技术从目前来看又抛弃了老显卡，与之前几个版本的情况类似。
IT之家了解到，超过 35 款游戏和应用宣布即将支持 DLSS 3，该技术即将支持全球最热门的游戏引擎，如 Unity 和虚幻引擎。
支持的游戏和程序：
《瘟疫传说：安魂曲》（A Plague Tale: Requiem）
《原子之心》(Atomic Heart)
《黑神话: 悟空》(Black Myth: Wukong)
《光明记忆: 无限》(Bright Memory: Infinite)
《切尔诺贝利人》(Chernobylite)
《战意》（Conqueror's Blade）
《赛博朋克 2077》（Cyberpunk 2077）
《达喀尔拉力赛》（Dakar Rally）
《火星孤征》(Deliver Us Mars)
《毁灭全人类 2: 重新探测》(Destroy All Humans! 2 - Reprobed)
《消逝的光芒 2: 人与仁之战》(Dying Light 2: Stay Human)
F1® 22
《暗影火炬城》(F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch)
寒霜引擎
《杀手 3》（HITMAN 3）
《霍格沃茨: 遗产》 (Hogwarts Legacy)
《翼星求生》（ICARUS）
《侏罗纪世界：进化 2》（Jurassic World Evolution 2）
《逆水寒》（Justice）
《生死轮回》 (Loopmancer)
《星际海盗》（Marauders）
《微软模拟飞行》（Microsoft Flight Simulator）
《午夜猎魂》（Midnight Ghost Hunt）
《骑马与砍杀 2：霸主》（Mount & Blade II: Bannerlord）
《永劫无间》(Naraka: Bladepoint)
NVIDIA Omniverse™
NVIDIA Racer RTX
PERISH
《传送门》RTX 版（Portal With RTX）
Ripout
《潜行者 2：切尔诺贝利之心》（S.T.A.L.K.E.R. 2:Heart of Chernobyl）
《炼狱神罚》（Scathe）
《仙剑奇侠传七》(Sword and Fairy 7)
《重生边缘》（SYNCED）
《指环王: 咕噜》(The Lord of the Rings: Gollum ）
《巫师 3：狂猎》（The Witcher 3: Wild Hunt）
《王权与自由》(THRONE AND LIBERTY)
《幻塔》(Tower of Fantasy)
Unity
虚幻引擎 4 & 5《战锤 40K: 暗潮》(Warham）