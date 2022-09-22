美国调查机构呼吁所有新车都搭载酒精监测系统

IT之家 9 月 22 日消息，据 Engadget 报道，美国国家运输安全委员会（NTSB）呼吁其姊妹机构实施法规，要求在美国销售的所有车辆都搭载血液酒精监测系统。

NTSB 在完成对去年一起涉及酒后驾驶的车祸事件的调查后，于当地时间周二向美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）发送了该建议，此次车祸造成两名成人和七名儿童死亡。

NTSB 主席 Jennifer Homendy 表示：“技术本可以阻止这场令人心碎的车祸 —— 就像它可以阻止我们每年在美国看到的数以万计因车祸而死亡的事件一样。我们需要立即实施拥有的技术来拯救生命。”

IT之家了解到，根据 NHTSA 公布的统计数据，去年美国有近 43000 人死于车祸，是近 16 年来的最高数字。虽然交通死亡人数在 4 月至 6 月期间略有下降，但该机构的代理管理员 Ann Carlson 表示，该国的道路仍在发生“危机”。

NTSB 表示，在美国销售的所有新车都应包含一个集成系统，该系统可以被动检测驾驶员是否受到酒精的影响。它指出，这样的系统可以与先进的驾驶员监控技术相结合，以防止事故发生。另外，该机构建议 NHTSA 鼓励汽车制造商加入防止与超速相关碰撞的技术。

不过，NTSB 本身无权监管或执行其建议的任何安全措施。自 2012 年以来，它一直在呼吁 NHTSA 探索酒精监测技术。