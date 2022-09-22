廉价电动汽车“消失”，小电驴要抢宏光 mini 们的风头？

今年以来，由于材料成本上涨等多方面因素，新能源汽车价格涨了一轮又一轮。部分新能源车型甚至在短短三、四个月时间里，已经涨价几万元。

至于曾被认为是赔本赚吆喝的微型纯电动汽车，很多型号要么停产，要么跟着上调售价，性价比大幅度缩水。这些状况导致相关购车用户，大多选择继续持币观望。

然而，消费者出行代步、通勤需求仍然存在，谁来抢夺这块市场呢？

或许是嗅到了商机，部分生产电动两轮自行车（俗称“小电驴”）的厂家，开始纷纷发力，抢占微型廉价电动汽车“消失”后留下的短途通勤需求。

我们都记得，因为相关法律法规及安全等问题，备受诟病的电动自行车一度销售低迷。如今在新能源汽车涨价潮下，“小电驴”能否分得一杯羹？长续航里程的新款电动自行车，能否成为消费者的通勤新方式？

01 长续航“小电驴”遇到了好机会？

“新能源汽车涨价，长续航的电动自行车未来会热销的。”

张畅（化名）是天津一家电动自行车工厂的电商运营经理。他表示，三月份以来工厂产品部门一直加班加点，新品也在抓紧研发。按照工厂的规划，今年推出的新款电动自行车，几乎都能做到百公里续航。

在他看来，利用长续航电动自行车“抢占”低端新能源汽车市场，并非是一个天方夜谭。

目前，市场上在售的低端纯电动汽车续航均在 200 公里内，最低的仅有 120 公里，最长的也不过 300 公里。

“以目前的技术，电动自行车做到上百公里的续航并非难事。”张畅向懂懂笔记透露，目前搭配 60V24Ah 铅酸电池的主流电动自行车，续航可高达 120 公里。

一部分二、三线的电动自行车品牌，为了与头部厂商“错位竞争”，推出了 72V48Ah 的铅酸甚至锂电池产品，续航里程可以高达 200 公里，“标称的续航，就已经超过了宏光 MINIEV、QQ 冰淇淋的部分车型。”

至于价格方面，张畅透露，雅迪、爱玛等行业头部品牌的百公里续航产品，售价通常在 4000 元以上。一部分锂电款式，价格甚至会高达 6000 元。至于二、三线品牌的产品，价格基本上都十分低廉。

“以厂里百公里续航的产品为例，市场价格都在 3000~4000 元不等。”他透露，部分山东电动自行车的作坊所出品的长续航产品，甚至只卖 2000 多元，“这些续航还是能破百公里的，只是做工、质量差了点而已。”

相比之下，即便是市面上最便宜的纯电动汽车，其新车落地价格也是长续航电动自行车行业头部品牌的十倍有余。

实际上，两者都可以实现短途、跨区代步通勤，可以较为舒适地乘坐两人。但部分低端纯电动汽车，虽标称四座实则鸡肋，收纳空间很有限，驾驶质感、乘坐体验也很一般。相比之下，唯一的优点是能够遮风挡雨，“只不过，省下几万块购车款，天气好就骑电单车，刮风下雨时就打车上下班，也划得来呀。”

此外，电动自行车与低端的电动汽车一样，充电的方式都为慢充。以宏光 MINI EV 为例，其慢充时长为 6.5 小时；而长续航电动自行车，充电时长大都是 7~9 小时之间，在补能体验上差距并不大。

在张畅看来，新能源慢充桩大都建在住宅停车场，经常会被燃油车占位。而电动自行车的充电棚，很少听说被摩托车、自行车占位。即便被占位了，挪车也相对简单，即便一天一充电，也不是什么问题。

因此，用车体验上电动自行车与低端纯电动汽车有很多相似点。但由此笃定新能源涨价、廉价纯电动车“消失”后电动自行车销量会上涨，是否只是厂商的一厢情愿？

02 短途通勤首选，“小电驴”要火？

“要不是雇了个学徒，最近得累死我了。”

店主小朱在深惠交界处开了一家专营电动自行车的夫妻店。平日里，小朱负责组装新车散件，而他的爱人则负责销售相关事宜。他发现，今年春节后店里的生意就开始红火起来。

以往，店里一天大概能卖出去三、四台电动自行车，售出的车型大部分都是 2000 元左右的轻便款式（续航里程大约 30~40 公里之间），买家大部分也是住在周边的家庭主妇，平时就是跑跑菜市场。

“但最近两个多月，每天都能卖出去十台左右长续航电动自行车。”由于销量“井喷”，小朱不得不雇了学徒，帮他一起将散件组装成整车，“天天干到半夜，才勉强追上卖的速度。”小朱的爱人也表示，购买长续航的用户大都是往返深惠通勤的上班族。

“有不少跨城通勤的年轻上班族，原本打算买廉价电动汽车代步，但今年都涨价了，于是觉得不太划算，于是打算买台小电驴先开着。”小朱透露，往返通勤 30 公里内的用户，电动自行车是不错的选择。

他认识一位家住临深的区先生，购车后就是每天骑车到坪山、龙岗上班，每天代步通勤距离在 30 公里以内。小朱表示，目前厂商为了吸引这部分买家，旗下的中高端电动自行车都开始重视驾乘舒适性的配置，如增加座椅厚度、长度，增加 USB 口（便于手机充电），在功能上紧逼低端纯电动汽车。

无独有偶，广州白云一位电动自行车商家也告诉懂懂笔记，随着广州部分区域解禁电动自行车，加之低端纯电动汽车涨价等因素，今年二月份开始，店里长续航电动自行车销量就开始猛增。

有一部分住在非限行区域，原本打算购买廉价纯电动汽车接送孩子上学、上下班代步的用户，开始转而购买更轻便、舒适的长续航电动自行车。“尤其是家里有一台外地牌、受城市限号影响的燃油车，计划购买一台能上绿牌的微型纯电动汽车，作为出行补充用途的用户，现在都琢磨选购中高端电动自行车了。”

那么，在低端纯电动汽车企业“主攻”的三、四线市场，电动自行车的销售情况，究竟如何？

在驻马店的确山县经营着电动自行车门店的大姚表示，今年这四个月来，电动自行车的销量相比去年有所增长。

“小城市嘛，大家收入都不算高，便宜的纯电动汽车涨个几千元，已经左右小镇居民购车的计划了。要说走街串巷，电两轮更加方便咯。”他强调，电动自行车仍是小城镇的代步主流。

根据艾瑞咨询的报告预测，2022 年国内电动自行车的销量，将达 4500 万，较 2021 年的 4100 万增长 9.8%；未来电动自行车市场仍有较大增长潜力，购车用户主要关注的因素，依然是续航、质量和动力。

03 实惠的“小电驴”只是代步过渡品？

新能源车涨价，那么电动自行车涨不涨呢？

答案是肯定的，早在今年三月，便有媒体报道小牛等多家电动自行车品牌涨价的消息，原因同样是因为锂电原材料价格上涨。还有消费者发现，使用铅酸电池的长续航电动自行车，在终端方面的优惠也减少甚至消失了。

“没想到小电驴会火起来，同样型号的铅酸电池电动自行车，年后买比年前贵了 300 块钱。”家住深圳宝安的麦女士，为解决儿子上学接送的问题，于今年 3 月底，花了 4300 元购买了一台长续航电动自行车。

她透露，原本春节前打算购买一台廉价纯电动汽车，预算在 4 万元以内。但新能源汽车一直涨价，4 万元预算已经很难买到性价比高的车型，“所以选择了电动自行车，反正也是 100 多公里续航，还便宜些。”

但购车之后她发现，自己比年前买同一款电单车的邻居多花了 300 元。其官方指导价 4499 元，邻居砍价之后以 4100 元的价格买下了车，“我买的时候，店里生意很好，店家都是一副爱买不买的样子。”

懂懂笔记走访了深圳坪山、龙岗、宝安好几家品牌电动自行车商店，几乎所有的商家都表示，由于目前电动自行车（尤其是长续航版本）的销量持续上涨，因此铅酸款电动自行车终端优惠也开始缩水。

“不过相比新能源汽车一涨几千上万元，小电驴涨几百元还是能接受的。”麦女士坦言，尽管电动自行车暂能“胜任”接送小孩上下学的任务，但她仍在持续观望纯电动汽车的价格走势。

毕竟相比起低端纯电动汽车，电动自行车虽然低价、方便、不堵车，但安全性和可靠性缺乏保障。再加上新国标下电动自行车被限速，25km / h 的安全时速影响了通勤效率，让一些用户的用车体验不太理想。

“对于很多上班族、接送小孩的宝妈而言，电动自行车就是过渡品，长远考虑肯定是选择便宜、好停车的纯电动汽车，但是现在价格涨得太快，再等等吧。”麦女士说道。

廉价纯电动汽车的出现，曾一度打动了大量电动自行车的消费者。只需多加两、三万元的预算，用户即可“鸟枪换大炮”，拥有更为安全、舒适的出行代步工具。加之一部分车企甚至打出了“放弃电动自行车，3 万多入手新能源车”的口号，让很多电单车用户开始动心。

可经过近半年来的一连串涨价，落地 3 万多元的廉价微型电动汽车逐渐消失了，而几千元售价、续航上百公里的电动自行车，优势又再度凸显。

所以，一部分被低端纯电动汽车涨价、低性价比劝退，转而购买长续航电动自行车的普通消费者，或许只是用脚投票罢了。

结束语

对于这种趋势，电动单车的生产厂家别太乐观，要考虑旺盛需求背后的桎梏；而一部分涌向电单车的用户背后延伸出来的消费态势，更值得众多“宏光 mini 们”去仔细思考。