能量密度提升 5%，三星 Galaxy S23 + 电池被曝在体积不变的前提下提升至 4700mAh

IT之家 9 月 22 日消息，今年 2 月 9 日，三星发布了 Galaxy S22 / S22+/S22 Ultra 三款旗舰手机。对于三星下一代旗舰 —— Galaxy S23 系列手机，许多用户都十分关注。今日，有业内人士曝光了 Galaxy S23 系列手机的电池信息。

据 TheElec 今日报道，有业内人士称，三星 MX 部门（移动业务部门）计划将明年上市的三星 Galaxy S23 系列手机电池容量密度提升 5%，其中三星 Galaxy S23 + 电池将在体积不变的前提下，从 4500mAh 提升至 4700mAh。不过，尚不确定三星 Galaxy S23 标准版和三星 Galaxy S23 Ultra 电池容量会不会改变。

据IT之家此前报道，本月初，疑似三星 Galaxy S23 + 的电池现身韩国电池认证机构 Safety Korea，这款电池型号为 EB-BS916ABY，手机的型号为 SM-S916B，电池由中国 ATL（宁德）生产。

据推特博主 @Ice universe 8 月 30 透露，三星 Galaxy S23 / S23 + 的设计跟 Galaxy S22 / S22 + 相同，机身中框也没有改变。配置方面，Galaxy S23 / S23 + 将采用和上代相同的屏幕、相同的摄像头，并且电池预计也和上代相同。整体来说，三星 Galaxy S23 / S23 + 几乎无变化，仅处理器升级至骁龙 8 Gen2。

IT之家了解到，Galaxy S22 / S22 + 国行版本于今年 2 月 22 日发布，起售价 4999 元。这两款机型都搭载了高通骁龙 8 Gen1 处理器，采用超声波指纹识别。其中，Galaxy S22 标准版采用 6.1 英寸屏幕，内置 3700mAh 电池，重 167 克。Galaxy S22 + 采用 6.6 英寸屏幕，内置 4500mAh 电池，重 195 克。