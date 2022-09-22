国家统计局：2021 年末全国光缆线路总长度达 5481 万公里，固定宽带平均下载速率 62.55Mbit / s

IT之家 9 月 22 日消息，据国家统计局网站，国家统计局昨日（9 月 21 日）发布了经济社会发展成就系列报告。

国家统计局表示，党的十八大以来，我国加快构建高速、移动、安全的新一代信息基础设施，建成了全球规模最大的光纤网络和 4G、5G 网络。2021 年末，全国光缆线路总长度达 5481 万公里，互联网宽带接入端口数量 10.2 亿个，分别是 2012 年的 3.7 倍和 3.2 倍。2021 年末我国光纤接入（FTTH / 0）端口占互联网接入端口的比重由 2012 年末的 22.7% 提升至 94.3%，4G 基站占比由 2014 年的 24.2% 提升到 59.2%，实现城镇地区深度覆盖。与此同时，信息通信技术在 5G、高端光电子、集成电路芯片等领域不断突破，自主创新能力显著提升。2019 年 5G 商用启动后，5G 网络建设快速推进。2021 年末，我国累计建成并开通 5G 基站 142.5 万个，5G 基站比重达 14.3%，数量占全球 60% 以上，5G 移动电话用户达到 3.55 亿户，5G 手机终端连接数达到 5.2 亿户，5G 网络已覆盖全国所有地级市城区、超过 98% 的县城城区和 80% 的乡镇镇区。

快递包装绿色治理方面，随着《快递业绿色包装指南（试行）》《邮件快件绿色包装规范》《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》等文件的相继出台，快递包装的绿色化、减量化、可循环取得积极进展。快递企业积极探索绿色化转型，推广应用电子运单、循环周转箱、45 毫米以下瘦身胶带、可降解塑料包装袋等，研发无墨印刷纸箱等绿色包装，行业绿色发展水平显著提升。2021 年，快递电子运单、循环中转袋基本实现全覆盖，可循环快递箱（盒）投放量达 630 万个，电商快件不再二次包装率达 80.5%，新增 3.6 万个设置包装废弃物回收装置的网点。

新业态新模式方面，党的十八大以来，搭载着互联网时代的发展快车，网络货运、网约车、共享单车和共享汽车等新业态新模式快速发展。2021 年末，我国有 1968 家网络货运平台企业，整合社会零散货车运力 360 万辆、驾驶员 390 万人，在提高运输效率的同时，探索创新城乡配送、多式联运、线路整合、甩挂运输、冷链物流等领域运营模式；有 258 家网约车平台公司获得经营许可，覆盖中国 300 多个城市，日均订单量 2300 万单左右。2020 年末，360 余个城市投放了共享单车，车辆投入总量达到 1945 万辆，日均订单量超过 4570 万单；50 余家汽车分时租赁企业开展经营，180 多个城市开通运营，共享汽车投入车辆超过 20 万辆，“互联网 + 交通”大幅提升交通运输领域供给数量和质量。与此同时，刷脸进站、“无纸化”登机、无接触配送、无人机投递等新技术加速应用，为广大群众生产生活提供了巨大便利。2021 年，全国所有机场均实现国内航班无纸化便捷出行，高铁和城际铁路实现电子客票全覆盖，无人机“快递进村”业务试行，无人车投入快递运营，有效缓解末端投递压力。

数据显示，2021 年末，全国高速公路收费站基本实现 ETC 系统全覆盖，29 个联网省份的 487 个省界高速公路收费站全部取消，货车收费由计重收费改为国际通行的按车轴数收费，不停车快捷收费、快捷通行初现成效。

报告指出，随着 4G、5G 网络的加速普及，网络提速降费日受关注，连续 6 年写入政府工作报告。2015 年以来我国先后取消了手机国内长途漫游费、流量“漫游”费等，固定宽带单位带宽和移动网络单位流量平均资费降幅超过 95%，企业宽带和专线单位带宽平均资费降幅超过了 70%，各项降费举措年均惠及用户逾 10 亿人次，累计让利超过 7000 亿元。2021 年，固定宽带平均下载速率 62.55Mbit / s，比 2013 年增长 16.7 倍；移动宽带平均下载速率 59.34Mbit / s，比 2016 年增长 4.0 倍；网络速率大幅提高，为群众生活品质提升、企业降本增效发挥了支撑作用。