CDPR：《赛博朋克 2077》本周每天都有超 100 万玩家在玩，非常感谢

IT之家 9 月 22 日消息，CD Projekt 公司周三在推特发文表示，《赛博朋克 2077》目前每天有超过 100 万的玩家在玩。

CD Projekt 称，“本周的每一天，《赛博朋克 2077》都有 100 万玩家访问，包括新玩家和回归的玩家。”对此，CD Projekt 表示感谢粉丝们的支持。

今天早些时候，《赛博朋克 2077》在 Steam 上的在线人数峰值达到了 86130，这是自 2021 年 1 月（游戏发布后的一个月）以来的最高在线人数。

最近的玩家人数激增是在《赛博朋克 2077》的 1.6 补丁推出之后，该补丁增加了各种新功能和改进，并且恰逢 Steam 上的半价折扣活动。当然，最大的功臣可能要归功于《赛博朋克 2077》衍生动画《赛博朋克：边缘行者》的播出，其收获了众多的好评。从游戏最近的 Steam 评论就可以看出，许多人都是在看了扳机社的动画后决定回到夜之城来暴打 亚当・重锤的。

《赛博朋克 2077》曾备受期待，但在发布时出现了很大的问题，导致玩家退款，甚至游戏从 PlayStation 商店下架。经过 6 个月优化，该游戏在 2021 年 6 月回到了索尼 PlayStation 商店，当时 CD Projekt 说相信《赛博朋克 2077》的表现已经达到了“令人满意 ”的水平。

CD Projekt 在 4 月声称《赛博朋克 2077》已经卖出了 1800 多万份，而游戏发布当月的销量为 1300 万份。

对于不断增长的玩家数量，《赛博朋克 2077》的任务总监 Paweł Sasko 表示：“非常感谢各位玩家给予的第二次机会。”

IT之家了解到，《赛博朋克 2077》的第一个 DLC《幻影自由》于 9 月初宣布，将在 2023 年登陆 PC、PS5、Xbox Series X / S 和 Stadia。