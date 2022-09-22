助力全球发展，我国可持续发展科学卫星 1 号数据面向全球开放共享

IT之家 9 月 22 日消息，2021 年 11 月 5 日，可持续发展科学卫星 1 号（SDGSAT-1 ）在我国太原卫星发射中心成功发射。该卫星是世界上首颗专门服务联合国 2030 年可持续发展议程的科学卫星，由中国科学院“地球大数据科学工程”先导专项研制，是可持续发展大数据国际研究中心（CBAS）规划的首发星。

据中国新闻网昨日报道，当地时间 20 日，中国国务委员兼外长王毅在纽约“全球发展倡议之友小组”部长级会议上宣布，中国去年 11 月发射的“可持续发展科学卫星 1 号”数据面向全球开放共享，助力各国可持续发展研究和决策。

据介绍，可持续发展科学卫星 1 号旨在探测陆地、海洋等与人类活动密切相关的地表参数，可精细监测人类活动与自然环境相互作用。昨日，该卫星的开放科学计划服务系统已正式上线，接受全球各国科研人员的数据和研究申请，为从事可持续发展研究的国内外科学家提供科学数据。

▲ 法国巴黎市微光遥感卫星影像图

据IT之家此前报道，2021 年 12 月 20 日，可持续发展科学卫星 1 号首批影像正式发布，包括我国长三角、山东半岛、西藏纳木错、新疆阿克苏、北京、上海及法国巴黎等多个地区和城市的微光、多谱段与热红外成像仪影像。

其中，微光成像仪通过探测夜间灯光的强度和分布，反映社会经济发展水平和人居格局。多谱段数据具有大幅宽、高信噪比等特点，其波段设置适用于各种浑浊水体的水色指数、透明度和悬浮物等的监测。热红外成像仪可精细探测陆地表面与水表温度、农田精细水热动态变化、城市热能分布等，为作物长势、病虫害发生环境、能源消耗、地表温度变化提供基础数据。