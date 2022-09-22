理想 L8 官宣 9 月 30 日发布：提供 Pro 和 Max 两款车型，未来还有理想 L6 / L7

IT之家 9 月 22 日消息，今日晚间，理想汽车官方宣布，全新一代理想 ONE 即理想 L8 发布会将于 2022 年 9 月 30 日 15:00 正式开始，价格公布后即开启大定，11 月初正式开启交付。

同时，理想汽车还公布了车型命名规则，L 代表增程电动平台的 SUV 系列，数字大小代表车型尺寸级别：

理想 L9 是家庭智能旗舰六座 SUV（全尺寸，50 万以内）；

理想 L8 是家庭智能豪华六座 SUV（中大型，40 万以内）；

理想 L7 是家庭智能旗舰五座 SUV（中大型，40 万以内）；

理想 L6 是家庭智能豪华五座 SUV（中型，30 万以内）。

IT之家了解到，理想汽车表示，理想 L8 传承理想 ONE 的经典中大型六座 SUV 的空间布局，车身尺寸为：长 5080mm，宽 1995mm，高 1800mm，轴距 3005mm。理想 L8 提供 Pro 和 Max 两个车型，以满足家庭用户的细分需求。

此外，理想汽车的家庭智能旗舰五座 SUV—— 理想 L7，将于 2023 年一季度发布并交付，车身尺寸为：长 5050mm，宽 1995mm，高 1750mm，轴距 3005mm。

据介绍，全新的四驱增程电动系统、魔毯空气悬架、7.3.4 杜比全景声影音系统、含 HUD 的前排四屏交互系统、NOA 导航辅助驾驶都将是理想 L8 和理想 L7 的全系标配。

根据理想汽车公布的信息，理想 L8 Pro 车型标配智能驾驶 AD Pro 和智能座舱 SS Pro。AD Pro 采用全球首发的地平线 J5 芯片，标配高速 NOA 导航辅助驾驶。SS Pro 采用高通骁龙 8155 芯片和前排四屏交互系统（HUD、安全驾驶交互屏和前排两个 15.7 英寸 LCD 屏幕）。

理想 L8 Max 车型标配智能驾驶 AD Max 和智能座舱 SS Max。AD Max 采用英伟达双 Orin X 芯片、激光雷达，以及全套自动驾驶安全冗余系统。SS Max 采用高通双骁龙 8155 芯片和五屏三维空间交互系统（HUD、安全驾驶交互屏和前后排三个 15.7 英寸 LCD 屏幕）。