波音 737 MAX 8 两起事故导致 346 人遇难，公司及前 CEO 被罚 2 亿、100 万美元

IT之家 9 月 23 日消息，美国证券交易委员会（SEC）表示，波音公司将支付 2 亿美元以和解 SEC 的诸多指控。SEC 认为，波音在 737 MAX 飞机方面对投资者存在诸多误导性。此外，公司前 CEO 将被罚款 100 万美元。

IT之家了解到，2018 年 10 月，印尼狮航一架波音波音 737 MAX 8 发生坠机事故，机上 189 人无人生还；2019 年 3 月 10 日，一架埃塞俄比亚航空波音波音 737 MAX 8 发生坠机事故，机上 157 人无人生还。

在第一次事故发生之后，波音公司暗示飞机坠毁原因是人为因素，与飞机无关，第二次事故发生后，波音公司也有类似的表述，这被认为是在误导投资者。

调查显示，这些坠机事故与一个名为“机动特性增强系统”（MCAS）的飞行控制系统有关。SEC 表示：在第一次坠机后，波音和穆伦伯格知道 MCAS 构成了一个持续的飞机安全问题，但还是向公众保证“737 MAX 飞机与任何在天空中飞行的飞机一样安全”。

第二次坠机后，波音公司和 Muilenburg 向公众保证，尽管了解真实原因，但他们“在 MCAS 的认证过程中没有任何疏漏或漏洞”。

波音现在则表示，他们已经做了“根本性的改变，加强了安全流程”，并说“和解是公司为负责任地解决与 737 MAX 事故有关的未决法律问题所做的更广泛努力的一部分。”

随后，SEC 对其 737 MAX 开启了民事指控，而该产品由于在两次坠机事故中造成 346 人遇难，后来被停飞 20 个月。

美国证券交易委员会还表示，波音公司前首席执行官丹尼斯-穆伦伯格已同意支付 100 万美元。

美国证券交易委员会主席加里-根斯勒（Gary Gensler）在一份声明中说：“在危机和悲剧发生时，上市公司和高管向市场提供全面、公平和真实的信息披露尤为重要”，他补充说，波音和 Muilenburg“没有履行这一最基本的义务”。

美国证券交易委员会表示，波音公司和 Muilenburg 公司没有承认或否认美国证券交易委员会的调查结果。该监管机构表示，将为受损害的投资者建立一个基金。

2021 年 1 月，波音公司同意支付 25 亿美元的罚款和赔偿，以解决美国司法部对 737 MAX 坠机事件的刑事调查。

司法部的解决方案使波音公司免于起诉，其中包括 2.436 亿美元的罚款，对航空公司 17.7 亿美元的赔偿，以及 5 亿美元的飞机设计缺陷相关的欺诈阴谋指控的崩溃受害者基金。

2019 年 12 月，在公司与监管机构就 737 MAX 的返航时间发生冲突后，波音解雇了穆伦伯格。

美国证券交易委员会执法部主任古比尔-格鲁瓦尔 (Gurbir Grewal) 说：“波音和穆伦伯格将利润置于人民之上，在 737 MAX 的安全问题上误导投资者，这一切都是为了在两起导致 346 人丧生、众多家庭遭受无法估量的悲痛的悲剧之后恢复波音公司的形象。”