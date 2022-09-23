字节跳动 VR 一体机 Pico 4 发布：采用 4K + 级别超视感屏，约 2985 元起

IT之家 9 月 23 日消息，昨日晚上 8 点，字节跳动旗下 VR 品牌 Pico 举办全球发布会，发布了备受关注的 Pico 4 VR 头显，在欧洲的起售价为 429 欧元（约 2985.84 元人民币）429 欧，预售将于 9 月 23 日开始，10 月 18 日发货。值得一提的是，这款头显的国行版将于 9 月 27 日发布。

Pico 4 与之前的 Pico 产品设计很相似，采用了自成一体的独立设计，也可以连接到 PC 上使用。Pico 4 比 5 月份发布的 Pico Neo3 Link 更小更轻，不带绑带的重量为 295 克，带绑带的重量为 586 克，使用相同的高通骁龙 XR2 处理器，Adreno 650 GPU，但使用了更大的 8GB 内存和更高分辨率的显示屏。据介绍，Pico4 采用了时下大热的 Pancake 光学方案，搭载了 4K + 级别的超视感屏，PPI（像素密度）达到 1200，刷新率达 90Hz，显示清晰细腻。提供两种存储版本：128GB 版售价 429 欧元，256GB 版售价 499 欧元。官方称一次充电可提供约三个小时的使用时间，而且与之前的 Pico 头显一样，电池被内置在后背带中，以保持平衡。

Pico 4 使用 Inside-out tracking（内向外追踪技术） ，不需要外部设备定位。配备了 Pico 4 运动手柄（具有震动功能），并有四个外部摄像头，此外，该设备将提供全色透视功能。

在发布会上，Pico 宣布与《Ruins Magus》、《Gorn》等多款游戏的合作，其中值得注意的是，Pico 宣布将联合育碧推出《Just Dance》，这款游戏将为 Pico 独占，预计 2023 年上线。Pico Fitness 还联合莱美推出 VR 版本的搏击课程，与健身网红帕梅拉共同推出 VR 健身内容。此外，Pico 还宣布将于 2023 年上线自身的社交平台《Project Pico World》，并在视频内容方面，与 Discovery 达成了合作。

软件方面，Pico 4 搭载 PICO OS 5.0 操作系统，能够执行多任务处理功、姿态截屏、录像、可选择的声音转文本等功能。另一大亮点是，PICO 将虚拟人功能置入 PICO OS 5.0 系统中，通过调整 80 个参数，用户能够自定义自身虚拟人形象，并在多个游戏、健身场景和 PICO Worlds 虚拟社交平台中和其他用户互动。

Pico 4 将在日本、韩国和 13 个欧洲国家推出，包括英国、法国、德国、西班牙和意大利，将于 9 月 27 日在中国发布，并将于今年晚些时候在新加坡和马来西亚推出。

PICO 还提供了 PICO 4 Pro 高端版本，专为高级用户和开发人员设计。PICO 4 Pro 在设备内安装了三个红外摄像头，以此实现眼动追踪和面部追踪，支持精准测量和无级自动调整设备的瞳孔距离与 IPD，保证最佳的图像质量和眼部舒适性。

IT之家了解到，目前 Pico 4 已在京东、抖音等电商平台开启预售。