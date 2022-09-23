【IT之家评测室】华为 Mate 50 Pro 上手体验：Mate 回归，领势而上

2017 年，华为 Mate 10 系列携手保时捷正式发布。2018 年，华为 Mate 20 系列带来的超级夜景，为后续影像发展埋下积淀。2019 年，华为 Mate 30 Pro 凭借瀑布屏设计收获了市场的一致好评。2020 年，Mate 40 系列借助麒麟 9000 的成功，让消费者看到华为在芯片领域的潜能。华为 Mate 系列循序渐进地发展，却在 2021 年停下脚步。

本该在去年面世的华为 Mate 50 系列并没有如期与大家相见。背后的原因，相信大家多少有所了解。近两年华为屡上热搜，每一次以新闻视角出现在大家眼前的华为，或遭制裁，或被约束。频繁束缚下的华为如同带着枷锁跳舞，不平等的竞争自然也拖慢了华为 Mate 系列研发进度。

即便屡遭诘难，华为 Mate 50 系列也并未流产，终于在华为 2022 年华为秋季发布会上出现在大众视野。本次华为秋季发布会针对华为 Mate 系列一共发布四款新品，分别是华为 Mate 50 E、华为 Mate 50、华为 Mate 50 Pro 以及华为 Mate 50 RS。芯片方面除华为 Mate 50 E 采用骁龙 778G ，其余机型均采用骁龙 8+。IT之家也第一时间拿到华为 Mate 50 Pro 真机进行上手。本篇文章，也将从我们这段时间的体验视角出发，详细说说华为 Mate 50 Pro 的实际体验究竟如何。

外观：

颜色方面，华为 Mate 50 Pro 共推出 5 款配色，其中三款为玻璃版本，配色包含曜金黑、冰霜银、流光紫。两款为素皮版本，配色分别是昆仑破晓、昆仑霞光。IT之家此次上手的，正是素皮版本中的昆仑霞光。素皮背板相比玻璃背板无需考虑指纹沾染问题，裸机手感也更亲肤。观感上，昆仑霞光配色极为鲜艳，颜色灵感取自落日前的霞光，配合金色相机模组和金色金属边框整体感受艳而不俗。

Mate 系列的高端形象之所以能深入人心，离不开从华为 Mate 20 系列便开始的背盖设计传承，标志性摄像头模组沿袭 Mate 系列“圆环”+“中轴对称”设计语言同时，华为 Mate 50 Pro 还在模组边缘部分添加了新的元素 — 巴黎饰钉，远看就像是在相机边缘部分加上一圈磨砂颗粒，增加镜头模组的细节与层次。

华为 Mate 50 Pro 相机模组设计相比华为 Mate 40 系列来说有继承也有改变，华为 Mate 40 将镜头隐藏在相机模组的黑色圆环中，一体感更强。而华为 Mate 50 Pro 镜头部分则独立并凸出于整块镜头模组之上，镜头排布更加清晰明显。总之，标志性的设计十分具备辨识度，让人一眼就能瞧出，此款机型具备的 Mate 血统。

手机正面，华为 Mate 50 Pro 采用双曲面屏设计，屏幕边缘过渡圆润，双曲面设计既能提升手机质感，又可以在一定程度上减轻机身重量，让握持手感更贴合掌心。华为 Mate 50 Pro 机身尺寸为 162.1mm（长）x 75.5mm（宽）x 8.5mm（厚），素皮版本裸机重量仅为 205g，这个重量在 6.74 英寸屏幕对比之下，远比预想中的轻薄。

另外，华为 Mate 50 Pro 屏幕顶部刘海面积也变得更小，可以有效减少对显示画面的遮挡，日常使用过程中，顶部刘海的存在感微乎其微。

虽然华为 Mate 50 Pro 刘海面积缩小，但其内部元件数量却一个不少。1300 万像素前置摄像头（F2.4 光圈）、姿态感应器、3D ToF 深感摄像头、环境光传感器以及一枚扬声器均集中在这片小小的刘海中。对厂商而言，小面积刘海、3D 深感镜头，就像是鱼与熊掌间的关系，而华为 Mate 50 Pro 却让两者兼得，小小细节，也能从中看出华为工艺与想法的成熟。

外观细节设计上，华为 Mate 50 Pro 电源键依旧做红、顶部除麦克风外还有一个红外线接收器。上扬声器位置由原先的顶部边框移至屏幕刘海上，可以在手持手机通话中带来更大音量。屏幕底部为 SIM 卡槽、Type-C 充电口、扬声器开孔。

从外观部分来看，华为 Mate 50 Pro 保持 Mate 系列一贯的高水准，外观轻薄、质感出色，符合旗舰机的定位与价格。

手机盒中除手机本体外，还有 66W 充电器、C-A 快充数据线、SIM 卡针、透明手机保护壳及会员权益礼品卡。

屏幕：

屏幕方面，华为 Mate 50 Pro 屏幕边框也得到了很好控制，显示屏铺满了整个手机的正面，屏幕四周几乎做到四边等宽。参数方面，华为 Mate 50 Pro 屏幕支持 120Hz 屏幕刷新率、300Hz 触控采样率、1440Hz PWM 调光、HDR Vivid 显示等等。

抛开硬件数据，肉眼观察华为 Mate 50 Pro 的屏幕，这块 2612 x 1212 分辨率的屏幕从容挤进屏幕显示第一梯队，观感清晰通透。依托全局色彩管理系统及 PWM 调光，可解决各类用户的专业或者个性化需求。

性能：

华为 Mate 50 Pro 处理器采用骁龙 8+，华为虽然没有在发布会对手机处理器做太多介绍，但这枚处理器足以代表华为诚意。

处理器核心架构方面，根据 GeekBench 5 信息显示来看，华为 Mate 50 Pro 中的骁龙 8+ 采用 ARMv8 指令集，并非 5G 版骁龙 8+ 的 ARMv9。核心方面依旧由 1 个 X2 超大核（3.19GHz），3 个 A170 大核心（2.75GHz），4 个 A510 能效核心（2.02GHz）组成，不管是核心数量还是核心频率均与 5G 版骁龙 8+ 保持一致，所以在性能释放上，大家不必为华为 Mate 50 Pro 担心。

在跑分项目测试中，安兔兔综合成绩约 101 万分，其中 CPU 成绩 25 万，GPU 成绩 45 万。对比 5G 版本骁龙 8+ 跑分成绩，4G 版本确实会在分数上受到一定的影响。

闪存性能测试，华为 Mate 50 Pro 读取速度达到 1722.85 MB/s，写入速度为 1084.14 MB/s，这两项数据远超 UFS 3.1 标准水平。

GeekBench 5 跑分方面，华为 Mate 50 Pro 单核 1260，多核 3919 分。

体现 GPU 理论性能的 3DMark WildLife 中，华为 Mate 50 Pro 达到极限值。

所以IT之家转用对手机负载需求更大的 WildLife Extreme 进行测试，在该测试项目中，华为 Mate 50 Pro 得分 2695。

20 轮 WildLife Extreme 循环测试中，华为 Mate 50 Pro 最佳循环分数 2731，最低循环分数 1600，稳定性 58.6%，这个稳定性成绩对比IT之家之前测试的手机处于中等偏上的水平。

跑分测试结束，自然就要在游戏中实战一番，华为 Mate 50 Pro 所搭载的 HarmonyOS 3 专门针对游戏场景推出超帧游戏引擎，通过像素级的帧间预测，精准预测下一帧游戏画面信息，从而减少渲染工作量，降低功耗，有效控温。

首先是《王者荣耀》，因为我们手中的华为 Mate 50 Pro 为工程机，所以游戏最高帧率只能开启 90 帧，在最高画质配合 90 帧的游戏模式下，30 分钟王者荣耀平均帧率 89.7 帧，游戏全程处于满帧状态，不管是开团场景还是死亡画面，都未发生偶发性卡顿。

30 分钟《原神》平均帧率 56.6 帧。

另外在发布会上，华为特别介绍《暗黑破坏神・不朽》高帧率原画游戏体验，目前华为 Mate50 Pro 可在这款游戏中独享 90FPS 高帧率、1080P 原画游戏体验，经过半小时游戏实际测试，华为 Mate 50 Pro 平均帧率 89.4 FPS。

大电池和长续航能力作为华为 Mate 系列优秀传统，华为 Mate 50 Pro 自然也做好了传承准备。虽然充电功率与上代保持了同样的 66W 有线快充，50W 无线超级快充，但电池容量却从华为 Mate 40 Pro 的 4400mAh 提升到 4700mAh。经过IT之家测试，当手机剩余 1% 电量，并开启息屏显示情况下，10 分钟时间可为手机充入 37% 的电量。

续航方面，华为 Mate 50 Pro 首次搭载“应急模式”，当手机电量仅为 1% 时，也可满足 12 分钟通话或者亮码十次等操作，为用户解决应急之需。经过IT之家测试，当手机电量还有 1% 时进行通话，华为 Mate 50 Pro 共坚持了 11 分 32 秒。另外应急模式并不是手机在 1% 电量时多预留一部分电量来欺骗用户，因为手机一旦在低电量模式下退出应急模式，便会因为电量过低立即自动关机。

影像：

从徕卡双摄的华为 P9 开始，华为便和影像这两个字深度绑定在一起。AI、多摄、RYYB、潜望长焦…，品牌随历经坎坷，但谈起手机影像，华为却从未掉队。与徕卡五年长跑合约结束后，华为影像在今年迎来转变，华为移动影像品牌-华为影像 XMAGE，便是搭载在华为 Mate 50 Pro 上的新产物。

毕竟这套系统第一次出现在大众面前，所有很有必要为大家讲解一下华为影像 XMAGE。这套系统目前在技术创新（光学系统、机械结构、成像技术、图像处理），影像风格（真实感、通透感），拍摄体验（色彩、明暗）三个领域进行深研。而华为 Mate 50 Pro 便采用其中的超光变 XMAGE 影像。

这里的超光变，是因为华为 Mate 50 Pro 的主摄光圈可在 f / 1.4-f / 4.0 之间多档调节。

另外在主摄配置上，华为 Mate 50 Pro 相较华为 Mate 50 新增光学防抖。两枚副摄参数为：

1300 万像素 F2.2 光圈 超广角镜头（支持超微距拍摄）

6400 万像素 F3.5 光圈 潜望式长焦镜头（RYYB、3.5 倍光学变焦、支持 OIS 防抖、100 倍数字变焦

华为 Mate 50 Pro 相机硬件规格强悍，依靠多样硬件，配合 ISP 以及算法上的升级，理论上，华为 Mate 50 Pro 可以发挥出不错的表现。

细心的朋友可能发现，为什么三摄模组却有四颗镜头，其实第四颗镜头在保持对称设计同时内置接近光传感器及激光对焦传感器，可以对相机对焦速度起到帮助。

接下来，我们来看一下华为 Mate 50 Pro 的主摄样张表现（上传照片均有压缩）：

华为 Mate 50 Pro 主摄

华为 Mate 50 Pro 主摄镜头表现出色，可变光圈加入让华为 Mate 50 Pro 在拍摄过程中大幅减少环境光线干扰，在白天光线良好情况下，华为 Mate 50 Pro 样张通透干净，白平衡表现恰到好处，贴近肉眼真实观感。比如下图中的画面，华为 Mate 50 Pro 镜头下的每一块大楼玻璃都颜色分明，玻璃的高亮部分不过曝，背光处的草丛细节也能得到保留。另外因显示屏幕的色域及适配问题，在华为 Mate 50 Pro 上观看样张时效果会更好，色彩也更生动。

在夜景场景中，华为 Mate 50 Pro 所拍摄的样张明暗对比明显，暗的地方暗的浓郁，亮的地方亮的通透，所拍画面不免引人叫好。以下文中一系列图片为例，华为 Mate 50 Pro 夜景样张亮度远超肉眼捕捉到的环境亮度，而且华为所拍夜景并不是单纯的傻亮，样张亮度提升同时，对画面色彩和暗部细节也有着沉稳把控。这般表现，离不开 XMAGE 影像系统多年以来技术积累。

华为 Mate 50 Pro 夜景

再来看看这枚 6400 万像素长焦镜头，白天场景中，长焦镜头依托高像素优势显著。即便将 5X，10X 的光变样张局部放大，画面细节依旧能保持锐利清晰。另外，3.5 倍光学变焦在大场景中拥有天然构图优势，配合上 OIS 光学防抖以及 XMAGE 色彩管理，大大提高华为 Mate 50 Pro 拍摄成片率。

华为 Mate 50 Pro 长焦

总的来说，这次华为 Mate 50 Pro 虽脱离徕卡辅助，但 XMAGE 影像系统的表现完全不输当年徕卡，相信这套系统可以为华为影像发展奠定基础。

至于体验上不足，拍摄过程中预览界面模糊问题依旧没有解决，预览模糊虽然会拉大样张与预览窗之间的差距惊喜，但多少还是影响拍摄体验。

北斗：

北斗卫星信息发送功能，作为一项首次推出在公众视野的新功能，IT之家也为此进行一番尝鲜体验。首先说明，这项功能依托于华为 Mate 50 Pro 手机内部硬件，所以前代机型无法通过简单系统升级获取卫星消息发送权限。

在华为 Mate 50 Pro 畅联 App 中，便可调用北斗卫星消息功能。在使用时首先需要将手机大幅度倾斜进行校准，当手机接收到卫星信号时便会在手机屏幕上做出清晰指示，只需跟着提示步骤便可完成卫星消息的发送。目前整个信号的接收及发送过程都非常流畅且成熟，信号搜索及发送时间仅需 20 秒便可完成。

另外，哪怕手机中没有插卡，也可调用北斗卫星消息功能，所以大家完全不用担心北斗卫星信号受到通信运营商干扰。目前可发送消息仅能支持系统内置的 17 条短语，不支持消息自定义，同一条消息最多可同时发送给 4 位联系人。

在北斗卫星消息接收人一方，则会收到来自华为的北斗卫星通信短信，在短信中含有发送人的通信内容、位置信息、以及 GPS 地址详情，方便用户快速定位寻找。

总结：

不知道还有多少人记得 Mate 系列发布时的初心，笔者作为从 Mate 10 Pro 便开始接触华为的花粉，见证了华为 Mate 系列的成长与跃变。不管是以前的华为 Mate，还是眼下的华为 Mate，从未离开创新二字，Mate 作为华为老牌旗舰系列，每一代 Mate 都代表着华为最高端技术与工艺，就像余承东在华为 Mate 50 Pro 发布会所说的 —“能超越 Mate 的，只有 Mate。”

经过两年时间沉淀出的华为 Mate 50 Pro，华为在它身上献出了当前条件下的最大诚意，无论外观还是性能，我们都能在华为 Mate 50 Pro 身上看到改变。抛开传统的硬件比拼，华为 Mate 50 Pro 还先行搭载更抗摔，更耐磨的昆仑玻璃，未来也将支持官方内存拓展。在笔者眼中看来，华为在这部手机上寄托了用户对华为的期待，每一位用户都希望华为能够走更久，而华为也希望这部手机也可以陪用户走更远。