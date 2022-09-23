Steam 推出全新实时和周度榜单，展示最热销和最热玩游戏

IT之家 9 月 23 日消息，据 Steam 官方消息，Steam 上线了全新的游戏统计页面，该页面以实时排行榜的形式列出了 Steam 最热门游戏的排名，还集成了每周热销、每月最热新品、Steam 硬件调查、下载统计数据等榜单，以便玩家能更方便的查看各种信息。

这一新栏目取代了 Steam 上原有的“统计数据”页面，更加便于总览当前在 Steam 上最火热的内容。新的最热销产品榜单根据销售总收入来排名，总收入包括 DLC 销售和游戏内交易等各种来源。Steam 正在将这一计算收入的新方法运用于整个 Steam 商店内的各种榜单，包括 Steam 主页、游戏类型页面、标签页面上的“热销商品”选项卡。

下面是官方介绍的新内容：

榜单概览页面

新的 Steam 榜单概览页面简单明了地展示了哪些游戏销售火爆、哪些游戏游玩人数最多以及多少玩家当前在线。另外，还有链接可以迅速跳转至最新的周度和月度榜单。还可以在该页面上找到 Steam 硬件调查、下载统计数据，还有客服统计数据的链接。

实时热销商品榜单

全 Steam 范围内各个页面上的实时“热销商品”栏目已经存在十多年了，甚至单个标签、类型和主题都有自己的热销商品榜单。玩家仍然可以在单个标签或类型页面上找到这些榜单，也可以直接前往 Steam 上的搜索页面，然后选择按热销商品排序。今天的更新是建立在以往的做法之上的，但在 Steam 榜单的视图上进行了一些显著的改进：

连续上榜周数

- 我们添加了一款游戏位列热销商品榜单的周数。

每周排名变更

- 我们添加了一款游戏与上周相比的排名变更情况（如果有排名变更的话）。

区域切换

- 对于 Steam 上玩家最多的一组国家，我们默认提供某个国家专属的热销商品榜单，这样就能反应出各个区域不同的顾客兴趣。默认情况下，如果您的国家有专属的榜单，我们将显示您自己国家的榜单。不过，如果您感兴趣，也随时可以切换至全球榜单或者另一个国家的榜单。

总收入

- 这一榜单显示了游戏当前的销售情况，计算时考虑到了游戏的所有版本（标准版、豪华版等等）以及 DLC 和游戏内交易。如果某个 DLC 销量足够高，达到足以靠自身上榜的程度，我们也会将该 DLC 列入榜单，这样一来，如果劲爆的全新游戏扩展包红极一时，玩家就会注意到。

实时最热玩榜单

最热玩榜单根据游戏当前的玩家数列出排名前 100 的游戏，同时还会显示每款上榜游戏近期的玩家数峰值。您也可以切换至按单日玩家数排序的榜单，该榜单根据过去 24 小时内不重复玩家的总数来对游戏进行排序。

每周热销商品榜单

新的每周热销商品榜单根据每周收入列出排名前 100 的游戏，一周的起止时间定为周一上午 10 时（PT）。 这些榜单会显示每款游戏连续上榜的周数，以及与上周相比的排名变更。

您可以轻松地查看过往几周的榜单，了解您可能错过的热门游戏。事实上，如果您不停地查看过往的每周榜单，您可以一路回到 2005 年，当时 Steam 上仅有 3 款游戏出售。您也可以回到曾经的 3 月 27 日那一周，当时《PUBG 绝地求生》一登陆 Steam 便空降榜首。

每月最热新品榜单

到今天为止，Steam 制作每月最热新品榜单已是一年有余了。这些每月最热新品榜单仍将继续推出，只是会迁移到新的位置，与其他榜单共存，查看往月的榜单将更加容易。