特斯拉推迟在汽车上集成 Steam 平台，但仍计划建立完整游戏库

IT之家 9 月 14 日消息，今年 2 月 23 日，特斯拉 CEO 埃隆-马斯克（Elon Musk）在推特上表示，特斯拉正在努力让车主能够在特斯拉电动汽车上玩到 Steam 平台上的所有游戏。7 月 16 日，马斯克称特斯拉在集成 Steam 平台方面取得了一定进展，可能会在下个月公布相关演示。

目前，马斯克仍未公布相关演示，因此，有网友询问马斯克在特斯拉上集成 Steam 平台的进展。对此，马斯克表示自己正在测试之中。这意味着特斯拉推迟了在汽车上集成 Steam 平台，但仍计划在特斯拉电动汽车上建立完整的游戏库。同时，马斯克没有公布该项目上线的具体时间。

据 electrek 报道，特斯拉在西雅图有一个从事游戏相关工作的软件工程师团队，并且特斯拉最近开始在美国得克萨斯州的奥斯汀建立一个类似的团队。同时，特斯拉一直在其电动汽车中建立一个名为 Tesla Arcade（特斯拉街机）的游戏平台，并通过与其他游戏工作室合作，将游戏移植到 Tesla Arcade。

随着新款特斯拉 Model S 和 Model X 亮相，特斯拉宣布将在车内配备新的车机，其性能足以和最新的游戏主机媲美，并且支持无线手柄。从知名爆料者帕特里克-舒尔（Patrick Schur）公布的图片可以看出，特斯拉车内游戏电脑将由 AMD Navi 23 GPU 驱动，画面直接显示在中控大屏和扶手箱背部屏幕上。

IT之家了解到，特斯拉的信息娱乐系统运行定制的 Linux 操作系统，并依赖于桌面 PC 领域熟悉的 CPU 架构。因此，让 Steam 上的大量游戏运行当然是有可能的。