全球最大：中国开建 110 米口径全向可动射电望远镜

IT之家 9 月 23 日消息，据新疆日报报道，9 月 21 日，我国 110 米口径全向可动射电望远镜项目在新疆奇台县奠基开工。该项目是我国天文领域重大科技基础设施，建成后将为引力波、快速射电暴、黑洞、暗物质、天体及生命起源等前沿领域搭建世界级观测平台。

IT之家了解到，这个射电望远镜因建在奇台，也叫奇台射电望远镜（QiTai radio Telescope，简称 QTT），于 2015 年正式立项，建设期 6 年。QTT 是可以媲美“中国天眼”FAST 的重大科技基础设施，全向可动的优势让 QTT 能够以极高灵敏度观测到四分之三的天区，覆盖天文界高度关注的银河系中心及以南 12° 天区。

目前世界上最大的全向可动射电望远镜天线直径为 100 米，在德国和美国，我国尚未建成百米级的全向可动射电望远镜。因此，预计经过 6 年时间建成后，口径达 110 米的 QTT 将成为世界最大、精度最高的百米级全向可动射电望远镜，并为纳赫兹引力波、快速射电暴、黑洞、暗物质、宇宙生命起源等前沿领域探索搭建世界级观测平台。

据中国科学院院士、国家天文台台长常进称，QTT 处于欧亚大陆腹地，组网观测可西联欧洲、东联内地和东亚网，大幅提升整体灵敏度，将完善我国深空探测重要布局，为未来更遥远的空间活动，如探月工程、火星和小行星探测，甚至更遥远太阳系边际探测，提供强大的技术支撑，成为空间探测的重要支撑平台。