英伟达解释 RTX 4080 有两款型号：延续上一代命名，12GB 型号也很出色

IT之家 9 月 23 日消息，日前，英伟达发布了 RTX 4090 和 RTX 4080 显卡，其中 RTX 4080 有 16GB 和 12GB 两种型号，售价分别为 9499 元和 7199 元起，两款显卡 CUDA 核心不相同，GPU 芯片也不相同。

对此，英伟达表示 RTX 4080 16GB 和 12GB 的命名延续了上一代 两个 RTX 3080 不同版本，乃至之前其它类似产品的命名方式。RTX 4080 提供两种规格，一种具有 16GB 显存，另一种具有 12GB 显存，即一个产品名称，两种规格。

英伟达称，4080 12GB 是一款出色的 GPU，性能超过了上一代旗舰产品 RTX 3090 Ti，凭借 DLSS 3 的支持，其性能甚至能够达到 RTX 3080 Ti 性能的 3 倍左右，完全有理由相信它是一款优秀的 80 级 GPU。英伟达了解许多游戏玩家可能想要一个更高规格的选择，而 RTX 4080 16GB 恰好能提供更大的显存和更高的性能。两个版本的包装、产品细节和销售推广都将会明显不同，因此游戏玩家和创作者可以轻松选择更适合自己的 GPU。

IT之家了解到，英伟达 RTX 4080 将在 11 月上市，详情请见：

《英伟达 RTX 4080 16G｜12G 发布：性能超 RTX 3090 Ti，7199 元起》