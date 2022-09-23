台积电 4N 工艺给力，英伟达 RTX 4090 实测 2.8GHz 运行《赛博朋克 2077》

IT之家 9 月 23 日消息，日前，英伟达发布了 RTX 4090 显卡，官网标注 GPU Bosst 频率为 2.52GHz。但在英伟达发布的一段《赛博朋克 2077》演示视频中，实际频率超过了 2.8GHz。

据外媒报道，NVIDIA CEO 黄仁勋一直在暗示 RTX 4090 在内部超频测试中可达 3.0 GHz，但目前还没有更多证据。如果 RTX 3090 在运行游戏时即可默认达到 2.8 GHz，那么 3GHz 应该很容易实现。

IT之家曾报道，英伟达官网现已上线三款 RTX 40 系列显卡的详细参数信息。

如上图所示，RTX 40 首发的三款显卡分别为 16384 CUDA、9728 CUDA 和 7680 CUDA，在台积电 4N 工艺加持下，加速频率都超过了 2.5GHz，比上代的三星 8nm 工艺有大幅提升。

性能方面，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用 DLSS 2 的 RTX 3090 Ti 相比，采用 DLSS 3 的 RTX 4090 的性能提升可达 4 倍。在现代游戏中，RTX 4090 的性能提升高达 2 倍，同时保持了相同的 450W 功耗。

英伟达 RTX 4090 旗舰显卡建议零售价 12999 元起，10 月 12 日上市。