盖茨基金会承诺投入 12.7 亿美元，推动全球目标进展

IT之家 9 月 23 日消息，根据盖茨基金会公布的信息，在联合国大会举行的同一周，比尔及梅琳达・盖茨基金会宣布承诺投入 12.7 亿美元（约 89.79 亿元人民币），与各国政府、慈善机构、私营部门、非政府组织以及全球和社群领袖一道挽救千百万人的生命并改善他们的生活。

今年是盖茨基金会第六次发布年度《目标守卫者报告》。报告显示，目前距离 2030 年实现联合国可持续发展目标的进程过半，而几乎所有全球目标的关键指标都无法如期完成。尽管存在重重挑战，报告仍然指出，只要全球对长远解决方案和创新方法进行投入，仍有机会解决贫困、不平等和气候变化等根深蒂固的难题，实现加速进步。

在同一天举办的抗击艾滋病、结核和疟疾全球基金（简称全球基金）筹资大会上，各国政府和私营部门共同承诺投入创纪录的资金，推动实现人人享有良好健康和福祉的目标。这笔资金将用于帮助全球基金实现以下目标：挽救 2000 万生命，让他们免受艾滋病、结核病和疟疾的威胁；建立更有韧性的卫生系统，防范未来大流行病的发生；重回全球到 2030 年前消除这些疾病的轨道。今天承诺投入的资金包括盖茨基金会迄今对全球基金的最大一笔捐赠 ——9.12 亿美元。

IT之家了解到，比尔・盖茨表示：“我们见证了当政府、私营部门和当地社群合作开展全球健康项目所能带来的巨大进展。本周我们承诺投入的资金将用于对抗可预防的疾病，通过全球基金拯救千百万生命，这是我们让全球目标重回正轨的重要一步。”