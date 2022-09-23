谷歌 Chromecast 电视棒 Google TV (HD) 版发布：售价约 212 元，支持 1080 HDR 高清流媒体，搭载安卓 12

IT之家 9 月 23 日消息，谷歌宣布推出支持高清流媒体的新款 Chromecast 电视棒，价格为 29.99 美元（约 212.03 元人民币）。还捆绑了一个遥控器。采用经典的雪色，内置 Android 12 系统。

该流媒体产品被命名为 Chromecast with Google TV (HD)。它具有相同的整体设计，包括与 4K 型号相同的语音遥控器。IT之家获悉，设备支持以 1080 HDR 播放高清流媒体，谷歌表示已经进行了一些软件优化，以确保其观众无论观看什么电视都能获得最佳的娱乐体验。

除了使用适配器进行投射（将用户的 Google 照片分享到电视或投射 Google Meet 视频通话）外，用户还可以使用它浏览网络、观看电视节目和电影，以及只需将其插入电视背面即可听音乐，并将其连接到 Wi-Fi 网络。

谷歌 Nest 产品经理 Jess Bonner 在一篇博文中写道：

“今天，我们通过带有 Google TV (HD) 的全新 Chromecast 扩展了这一阵容。我们在打造这款产品时考虑到了经济实惠，并帮助将我们最喜欢的 Chromecast 和 Google TV 的所有功能带给比以往更多的人。”