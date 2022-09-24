梅赛德斯奔驰：纯电 G 级 SUV 将于 2024 年到来，保持经典越野车设计

IT之家 9 月 24 日消息，据 Autoblog 报道，梅赛德斯-奔驰首席执行官 Ola Källenius 在接受采访时表示，电动 G 级将在 2024 年底前上市。

据公开资料，奔驰 G 级是世界上性能最强的全地形越野车之一，其简洁明朗的线条勾勒出越野车应有的刚劲线条，又有奔驰家族特有的豪华与古典气质。G-CLASS 同时结合 "行路舒适性" 与 "越野功能"。

去年秋天，Källenius 在奥地利格拉茨的梅赛德斯测试场对这款电动车的原型进行了测试。该公司通常在那里测试 G 级的油车。Källenius 则表示：“从现在开始，越野将会是电动的”。

他认为，电动版 G 级车对于 SUV 的长期发展至关重要。梅赛德斯计划到 2030 年拥有一整套纯电动汽车体系。

IT之家了解到，奔驰去年在德国 IAA 车展上展示了一款 G 级概念车和 EQE 轿车，前者是 G 级 SUV 的纯电版，将“毫不妥协的方形越野设计与环保动力系统相结合”。

然而该公司没有详细说明这款概念车的数据，无论是电池、电机系统甚至内部我们都一无所知。奔驰官方只是提到，这是一个“接近量产”的设计，将通过与其祖先相同的 Schöckl 山区酷刑测试。