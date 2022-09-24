联想 Tab M8（第四代）平板现身 FCC 网站，支持蜂窝数据网络

IT之家 9 月 24 日消息，去年 6 月份，联想推出了型号为 TB-8506F 的第三代联想 Tab M8 平板。今日，第四代联想 Tab M8 平板现身 FCC（Federal Communications Commission，美国联邦通信委员会）网站，这意味着该平板即将上市。

据 liliputing 今日报道，第四代联想 Tab M8 平板型号为 TB300XU，虽然 FCC 网站没有标明该平板为第四代联想 Tab M8 平板，但结合谷歌支持页面泄露出来的信息，这款型号为 TB300XU 的平板就是第四代联想 Tab M8 平板。FCC 文件显示，第四代联想 Tab M8 平板将支持 2.4GHz 和 5Ghz 无线 Wi-Fi 网络，支持 4G 蜂窝数据和蓝牙 LE Audio 标准。

▲ 第三代联想 Tab M8 平板

目前，还没有关于第四代联想 Tab M8 平板的具体配置信息。作为参考，第三代联想 Tab M8 平板采用 8 英寸 1280 x 800 分辨率 LCD 屏幕，搭载联发科 Helio P22T 处理器（4 个运行频率 2.3 GHz 的核心，4 个运行频率 1.8 GHz 的核心），配备 2+32GB 存储，后置 500 万像素摄像头。

IT之家了解到，相比第二代联想 Tab M8 平板，第三代联想 Tab M8 平板的屏幕以及存储规格皆没有提升。因此，第四代联想 Tab M8 平板可能提升较小，甚至和第三代联想 Tab M8 平板搭载同一块屏幕。