谷歌 Pixel 平板被曝采用 10.95 英寸屏幕，提供 128/256GB 存储

IT之家 9 月 23 日消息，谷歌此前宣布将于 2023 年推出 Pixel 平板电脑，并且该平板将和手机一样搭载 Google Tensor 芯片。今日，有消息人士带来了谷歌 Pixel 平板的更多信息。

据 91mobiles 报道，开发者 Kuba Wojciechowski 表示，谷歌 Pixel 平板已经进入 EVT（工程验证阶段），这意味着谷歌 Pixel 平板已经完成了原型设计阶段，产品的外观和硬件配置应该已经确定。通过工程验证后，谷歌下一步可能就要开始量产 Pixel 平板。

据 Kuba Wojciechowski 介绍，谷歌 Pixel 平板将提供 128GB 和 256GB 两种存储规格，采用 10.95 英寸屏幕，并且支持 Wi-Fi6 无线网络。同时，他发现谷歌 Pixel 平板将支持 USI 手写笔。

据IT之家此前报道，今年 5 月份，USI 网站就上出现了一款代号为 Tangor 的谷歌平板电脑。该清单确认相关平板电脑已通过 USI 认证，符合 USI Stylus 和设备规范。USI 是一个维护可互操作手写笔标准规范的组织，确保手写笔可以在各种触摸屏设备上工作，包括智能手机、平板电脑和个人电脑。谷歌自 2018 年以来一直是 USI 的成员，并且已经在 Chrome OS 中增加了对 USI 的支持。

该开发者此前爆料称，谷歌 Pixel 平板将配备一前一后两个 800 万像素索尼 IMX355 传感器，并且不支持 4K 录制、慢动作等功能。

同时，谷歌 Pixel 平板还没有距离传感器（proximity sensor）与气压传感器（barometer sensors），这意味着该平板的适用场景仅限于家中，而非在旅途中等场景使用。代码还表明，谷歌 Pixel 平板将使用名为“Citron”的开发板，这意味该平板将搭载第一代 Tensor 芯片。

据 9to5Google 于 6 月份的报道，谷歌 Pixel 平板背面将配有几个金属触点，用户可以将该平板放置在名为“Google Dock”的专用底座，以更好的在家中使用该平板。