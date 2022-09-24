长编组复兴号智能动车组来了：商务座支持手机无线充电、投屏

IT之家 9 月 24 日消息，复兴号智能动车组由中国自主研制具有完全自主知识产权，采用 CR400AF 和 CR400BF 两个型号产品，2019 年 12 月在京张高铁投入体验运营。据中国铁路官方公众号消息，近日有细心网友发现 CR400BF-AZ 型长编组复兴号智能动车组来了。

据介绍，长编组复兴号智能动车组共有 16 节车厢全车定员为 1195 人，其中商务座定员 24 人，一等座定员 148 人，二等座定员 1023 人。

商务座席配有推拉式移动门，全包裹性的设计，为旅客提供相对独立、私密的乘车空间，座椅可以调节为立坐、半卧和平躺三种模式。

在座椅旁边配备了手机无线充电处，在靠背一侧还配备了梳妆镜。

每个商务座的前方都配有独立显示屏，旅客可以按照操作指南通过手机无线连接，将视频投在屏幕上观看。

一等座席将原有固定的小桌板变成可推拉式，头部靠枕可以根据自身需求进行相应的位置调整。新增的腿部靠垫，可以通过扶手上的按钮进行调节。

二等座席的充电口除了座椅下方的充电接口外，在前排座椅上方也配备了 USB 插口。

9 号车厢是列车餐吧，半开放式的设计，拉近了餐车服务员与旅客的距离，餐车车顶的“星光闪烁”搭配蓝色灯带，为旅客提供了更加美观时尚的环境。

卫生间配备智能照明，当检测到有人进出后，会自动调节灯光明暗，旅客锁门时，会自动播放广播，提醒旅客不要在此吸烟。同时，在座椅扶手上、卫生间等地方配有盲文标识。

IT之家了解到，目前中国铁路郑州局集团有限公司共配属 6 列 CR400BF-AZ 型复兴号智能动车组，除已开行的 G7965 次列车外，其余 5 列将陆续投入使用。