“绿巨人”动车组将在山东多条铁路投入运营：最高时速 160 公里

IT之家 11 月 12 日消息，据中国铁路发布，11 月 12 日起，山东省内始发的“绿巨人”动车组将在京九、蓝烟、龙烟、新兖、兖石、邯济等普速铁路运行，辐射省会、胶东、鲁南三大经济圈，更多旅客可享受到“绿巨人”动车组的乘车体验。

此次投入运营的动力集中复兴号动车组是复兴号系列产品的重要组成部分，最高运行时速 160 公里，适用于普速电气化铁路，是普速列车的迭代升级产品，其平面布置、内部装饰、人机界面等方面参照既有复兴号动车组进行优化设计，动力集中动车组车身为国槐绿底色，采用流线型外形，也被称为“绿巨人”。

IT之家获悉，动力集中动车组内饰环境全面提升，多种设施参照复兴号高铁标准进行设计，列车座椅席位间距加大，车厢内全部采用 LED 照明，行李架处设有辅助灯带，内部环境宽敞明亮。

动力集中动车组提供多项人性化设施服务，列车设餐吧区，在走廊、座位、洗手台等处设有电源插头，方便旅客随时充电，同时提供 Wi-Fi 服务。为更好服务特殊旅客，列车设有无障碍卫生间及轮椅存放区，并在座椅、卫生间提供一键呼叫应急服务，为旅客提供品质化出行体验。

自 11 月 12 日起，将安排开行 4 对动力集中动车组在济南至菏泽、龙口市间，青岛至曹县、龙口市间运行，青岛至曹县列车运行时间 7 小时 07 分，两地旅行时间较之前最快列车压缩 3 小时 12 分。

具体开行方案：

11 月 12 日起，每日开行青岛至龙口市 C664/1/4 次、龙口市至济南 C671/0 次、济南至菏泽 C666/7 次；11 月 12 日起，隔日开行青岛至曹县 C674/5 次；11 月 13 日起，每日开行菏泽至济南 C668/5 次、济南至龙口市 C669/72 次、龙口市至青岛 C663/2/3 次；11 月 13 日起，隔日开行曹县至青岛北 C676/3/6 次。