鸿海子公司斥资 7500 万美元与 Stellantis 成立第二家合资公司，拟深化电动车合作

IT之家 9 月 24 日消息，随着电动汽车的不断发展，许多公司都开始进军电动车领域，并积极扩展自己在电动汽车行业的市场份额。其中，鸿海集团动作频频。9 月 1 日，鸿海与裕隆旗下鸿华先进开发的首款电动车 Model C 正式开始预购。

据台湾地区经济日报昨日报道，鸿海集团发布公告称，其子公司 Foxconn Holdings BV 将斥资 7500 万美元（约 5.34 亿元人民币），与全球第四大汽车制造商 Stellantis 成立第二家合资公司，深化在电动车领域的布局合作。鸿海表示，其子公司 Foxconn Holdings BV 和 Stellantis 将各持有子公司 50% 的股份，并且鸿海指出，这是一笔长期投资。

据报道，2021 年，鸿海集团已经宣布与 Stellantis 公司合作，本次成立的第二家合资公司，让双方合作更进一步。此前，鸿海与旗下富智康已携手 Stellantis，合资成立 Mobile Drive，聚焦先进智能座舱和车联网服务等相关应用。同时，鸿海集团宣布增资旗下电池材料公司 —— 芯量科技，交易总金额为 4.74 亿新台币（约 1.07 亿元人民币）。

据IT之家此前报道，8 月 18 日，鸿海董事长刘扬伟表示，预计集团今年整体业绩可突破 6 万亿新台币（约 1.36 万亿元人民币）大关，再创历史新高。刘扬伟认为，手机产业曾经辉煌，不过现在正在走下坡路，未来接续手机产业的新兴产业，将是电动车产业。