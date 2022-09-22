数据显示：2030 年美国所售汽车中电动汽车有望超过 50%

9 月 22 日消息，据国外媒体报道，特斯拉总部所在的美国，虽然电动汽车的销量已相当可观，但在所销售新车中的比例，仍要低于全球平均水平。

不过外媒在最新的报道中预计，在新的消费激励措施的推动下，未来几年电动汽车在美国新销售汽车中的比重，将会有大幅提升，预计到 2026 年就将超过全球平均水平，2030 年所占的比重则会达到 52%，超过 50%。

从外媒的报道来看，在消费激励措施出台之前，外媒是预计在 2028 年，美国电动汽车在所售新车的中的比重，才会超过全球平均水平，2030 年预计只会占到 43%，不会超过一半。

外媒在报道中提到，在去年美国市场所售的汽车中，电动汽车所占的比例不到 5%，明显低于全球 9% 的平均水平。

美国目前有多家电动汽车厂商，除了在电动汽车方面走在行业前列的特斯拉，还有 Rivian 和 Lucid 等纯电动汽车厂商，通用和福特这两大燃油汽车大厂，近几年在电动汽车方面也在大力投资，并已推出了相关的车型。

此外，作为全球重要的汽车市场，美国电动汽车市场的蓬勃发展，也吸引力全球众多厂商的兴趣，包括现代汽车、大众等在内的汽车大厂，均在发力美国市场，部分电动汽车已在销售，多家厂商也在推进在美国生产电动汽车。