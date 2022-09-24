蔚来宣布将在欧洲发布 ET7、ET5 和 ES7

IT之家 9 月 24 日消息，9 月 22 日，蔚来宣布，NIO Berlin 2022 蔚来欧洲发布会即将在柏林举办，北京时间 10 月 8 日 00:00 全球直播。

据新浪科技，蔚来联合创始人、总裁秦力洪今日在欧洲表示，蔚来将于 NIO Berlin 2022 在欧洲发布 ET7、ET5 和 ES7。

报道称，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌与蔚来联合创始人、总裁秦力洪目前正在和蔚来欧洲管理团队一起在欧洲各国展开为期 10 天的自驾，与当地用户、潜在用户交流，并考察正在建设的蔚来中心、换电站等。

目前，蔚来的产品组合包括六座或七座高端智能电动旗舰 SUV ES8、中大型五座高端智能电动 SUV ES7、五座高性能高端智能电动 SUV ES6、五座高端智能电动轿跑 SUV EC6、高端智能电动旗舰轿车 ET7 及中型高端智能电动轿车 ET5。

IT之家了解到，蔚来 8 月下旬曾表示，蔚来 ET7 启航欧洲，即将在德国、荷兰、丹麦、瑞典、挪威五国开放预定并交付，为更多欧洲用户提供完整服务体系。

交付数据显示，蔚来 2022 年 8 月交付量为 10677 辆，同比增长 81.6%。截至 2022 年 8 月 31 日，蔚来汽车累计交付量达到 238626 辆。