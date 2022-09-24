支付宝：深度治理虚假刷单类欺诈行为，确认刷单涉案关联收款账户将永久冻结

IT之家 9 月 24 日消息，昨日，支付宝安全中心发布《针对虚假刷单类欺诈行为深度治理的公告》称，近期收到了不少用户对于虚假刷单骗局的线索举报。

支付宝安全中心表示，在对用户提交的举报线索进行核实后，依据相关法律法规及支付宝平台相关协议和规范，对有以下虚假刷单行为的账户等进行专项分类治理：

对确认刷单涉案的关联收款账户， 实行永久冻结账户处罚 ，同时向公安机关提交违法证据线索；

对账户涉嫌参与向他人做刷单返款、收款以及资金中间账户 做限制收款处理 ；

对确认建立刷单群聊，诱导他人下载刷单 App、点击刷单网站链接的，做社交群功能禁止处罚。

IT之家了解到，公告指出，为了守护支付宝用户的资金安全，支付宝安全中心对正处于风险交易中的用户进行主动提醒，对于核实参与虚假刷单欺诈的风险账户进行了不同程度的处罚。

数据显示，截至 2022 年 9 月，支付宝安全中心已对 24407 个参与组织刷单的账号进行了永久冻结账户处罚；对 4215 个参与刷单诈骗的账号作出了限制收款处理；对 34375 个刷单社交群作了群功能禁止处罚。同时，其也致力于优化风控服务能力，实时甄别疑似刷单欺诈交易。2022 年上半年，支付宝用户在刷单类诈骗中的资金损失率下降了 36.9%。

此外，支付宝安全中心提醒称，刷单是违法行为，凡是以刷单为名义的兼职，都是诈骗。如遇疑似违法违规情况，可通过支付宝举报中心举报或者直接拨打 110 电话报警。