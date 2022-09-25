《明日方舟：黎明前奏》定档，10 月 29 日正式上线

IT之家 9 月 25 日消息，鹰角《明日方舟》主线剧情改编的作品《明日方舟：黎明前奏（PRELUDE TO DAWN）》宣传片现已公开，将于 10 月 28 日 00:23 开播，第一季共 8 集，动画将采用中日双版本配音。

动画制作 Yostar Pictures ，监督渡边祐记，副监督西川将贵，角色设计高藤彩。阿米娅的中文配音与游戏同样由陶典（《守望先锋》D・va、《英雄联盟》岩雀、《原神》胡桃）担任，由 ReoNa 担任 OP 演唱！

OP：ReoNa「Alive」 作詞：rui（fade) / ReoNa

作曲：rui（fade）

編曲：堀江晶太 Cast ドクター：甲斐田幸

アーミヤ：黑泽朋世

ドーベルマン：种﨑敦美

Ace：松山鹰志

ニアール：佐仓绫音

チェン：石上静香

ホシグマ：安野希世乃

フランカ：加隈亜衣

リスカム：石川由依

エクシア：石见舞菜香

テキサス：田所あずさ

メテオリーテ：种田梨沙

ケルシー：日笠阳子 Staff 原作：Hypergryph / Studio Montagne

キャラクター原案：唯 W

監督：渡邉 祐記

副監督：西川 将貴

シリーズ構成：Yostar Pictures

アニメキャラクターデザイン：高藤 彩

プロップデザイン：若山 温

美術監督：大西 穣（ビック・スタジオ）

美術設定：坂本 竜（ビック・スタジオ）

色彩設計：後藤 恵子

撮影監督：棚田 耕平

編集：重村 建吾

音響監督：渡邉 祐記

音楽：林 ゆうき

音楽制作：レジェンドア

アニメーションプロデューサー：畑 岳央

アニメーション制作：Yostar Pictures

IT之家了解到，《明日方舟》是由鹰角网络所开发的一款策略塔防手机游戏，也是鹰角网络开发的第一款游戏。游戏在 2017 年 9 月 8 日发布概念预告后开始，经历三次删档测试，于 2019 年 5 月 1 日全平台公开测试。