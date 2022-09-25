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《明日方舟：黎明前奏》定档，10 月 29 日正式上线

2022/9/25 10:17:53 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 25 日消息，鹰角《明日方舟》主线剧情改编的作品《明日方舟：黎明前奏（PRELUDE TO DAWN）》宣传片现已公开，将于 10 月 28 日 00:23 开播，第一季共 8 集，动画将采用中日双版本配音。

动画制作 Yostar Pictures ，监督渡边祐记，副监督西川将贵，角色设计高藤彩。阿米娅的中文配音与游戏同样由陶典（《守望先锋》D・va、《英雄联盟》岩雀、《原神》胡桃）担任，由 ReoNa 担任 OP 演唱！

OP：ReoNa「Alive」

  • 作詞：rui（fade) / ReoNa

  • 作曲：rui（fade）

  • 編曲：堀江晶太

Cast

  • ドクター：甲斐田幸

  • アーミヤ：黑泽朋世

  • ドーベルマン：种﨑敦美

  • Ace：松山鹰志

  • ニアール：佐仓绫音

  • チェン：石上静香

  • ホシグマ：安野希世乃

  • フランカ：加隈亜衣

  • リスカム：石川由依

  • エクシア：石见舞菜香

  • テキサス：田所あずさ

  • メテオリーテ：种田梨沙

  • ケルシー：日笠阳子

Staff

  • 原作：Hypergryph / Studio Montagne

  • キャラクター原案：唯 W

  • 監督：渡邉 祐記

  • 副監督：西川 将貴

  • シリーズ構成：Yostar Pictures

  • アニメキャラクターデザイン：高藤 彩

  • プロップデザイン：若山 温

  • 美術監督：大西 穣（ビック・スタジオ）

  • 美術設定：坂本 竜（ビック・スタジオ）

  • 色彩設計：後藤 恵子

  • 撮影監督：棚田 耕平

  • 編集：重村 建吾

  • 音響監督：渡邉 祐記

  • 音楽：林 ゆうき

  • 音楽制作：レジェンドア

  • アニメーションプロデューサー：畑 岳央

  • アニメーション制作：Yostar Pictures

IT之家了解到，《明日方舟》是由鹰角网络所开发的一款策略塔防手机游戏，也是鹰角网络开发的第一款游戏。游戏在 2017 年 9 月 8 日发布概念预告后开始，经历三次删档测试，于 2019 年 5 月 1 日全平台公开测试。

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关键词：鹰角明日方舟

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