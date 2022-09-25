截至 2021 年末我国银行卡累计发卡量达 92.5 亿张

IT之家 9 月 25 日消息，据央视新闻报道，中国银行业协会近日发布的数据显示，截至 2021 年末，我国银行卡累计发卡量达 92.5 亿张，2021 年当年新增发卡量 2.7 亿张，同比增长 3.0%。

中国银行业协会发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书（2022）》认为，2021 年，中国经济持续复苏、平稳运行，实现了 8.1% 的经济增速，居民消费水平有所回升，银行卡产业总体向好，人均持卡量保持增长，交易规模显著回升，银行卡产业整体风险有所缓和，银行卡欺诈率持续下降，境外受理网络规模持续扩大。

IT之家了解到，从中国人民银行披露的数据来看，截至一季度末，全国共开立银行卡 93.19 亿张，环比增长 0.78%。其中，借记卡 85.17 亿张，环比增长 0.83%；信用卡和借贷合一卡 8.02 亿张，环比增长 0.28%。人均持有银行卡 6.60 张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡 0.57 张。

此外，一季度，银行共处理电子支付业务 632.62 亿笔，金额 739.77 万亿元，同比分别增长 3.68% 和 4.18%。其中，网上支付业务 235.70 亿笔，金额 585.16 万亿元，同比分别增长 4.60% 和 5.72%；移动支付业务 346.53 亿笔，金额 131.58 万亿元，同比分别增长 6.24% 和 1.11%；电话支付业务 0.66 亿笔，同比增长 1.16%，金额 2.67 万亿元，同比下降 11.93%。一季度，非银行支付机构处理网络支付业务 2313.28 亿笔，同比增长 4.85%，金额 84.41 万亿元，同比下降 2.38%。