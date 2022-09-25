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中科院软件所量子计算编程软件 isQ 正式开源

2022/9/25 16:02:27 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 9 月 25 日消息，据中科院软件所网站，中国科学院软件研究所开发的量子计算编程软件 isQ 近日正式开源发布。isQ 将持续为国内外从事量子计算研究和应用的单位及个人提供服务。

中科院软件所表示，isQ 是一款支持经典量子混合编程的量子编程软件，能够灵活地描述各类复杂的量子算法。在语法层面，isQ 软件的量子编程语言支持包括经典、量子变量定义，自定义酉门，量子门及测量操作，循环、递归等经典控制流以及 oracle 定义等功能；在编译层面，isQ 采用 mlir 框架，定义了一套特有的量子中间表示，并基于此提供高效的量子电路分解、量子电路优化和量子电路映射功能，最终可转化为多种流行的量子硬件指令集或量子底层语言；在计算使用层面，isQ 不仅能提供高效的量子电路模拟器，而且已经实现了与真实量子芯片的对接。

此外，为方便用户使用，研发团队还开发了简化版本，即 isQ-Core。用户可通过 isQ-Core 直接在 Python 环境内用帐号访问云端硬件，并执行变分量子算法、量子近似优化算法等一系列经典量子混合算法。

IT之家了解到，isQ 开源后，研发团队将同步建设开源社区，并称欢迎国内外量子计算研发者及量子编程人员加入。

isQ 及 isQ-Core 开源地址：

https://gitee.com/arclight_quantum/isq 

https://gitee.com/arclight_quantum/isq-core

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关键词：中科院量子开源

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