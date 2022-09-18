OpenCloudOS 社区稳定版 8.6 发布：基于 Linux 内核 5.4，支持直接部署应用至生产系统

IT之家 9 月 18 日消息，据 OpenCloudOS 发布，近期，开源操作系统社区 OpenCloudOS 宣布发布第二个社区稳定版 OpenCloudOS 8.6 。

官方介绍，OpenCloudOS 8.6 版本采用更加灵活的图形安装方式，支持业务场景的自定义分区、文件系统选择，支持多种国际语言的选择，支持多种不同场景软件组的选择安装等特性，也能支持自动脚本编写自动化安装，基本覆盖服务器场景的通用需求。

社区表示，OpenCloudOS 8.6 基于 Linux 内核 5.4 版本自主研发设计，支持多计算架构，其稳定性、安全性、兼容性和性能等核心能力均已得到长时间充分验证。作为可靠的企业级服务器 Linux 发行版，用户可根据需要将 OpenCloudOS 8.6 直接部署应用到生产系统，降低用户的系统运营成本。

问题管理

OpenCloudOS 的 bug 追踪系统：

https://bugs.opencloudos.tech/

源代码

所有 OpenCloudOS 8 的源代码均托管在 gitee：

https://gitee.com/src-opencloudos-rpms

https://gitee.com/src-opencloudos-modules

下载链接

下载 OpenCloudOS V8.6，请访问：

https://mirrors.opencloudos.tech/opencloudos/

https://mirrors.tencent.com/opencloudos/

使用 OpenCloudOS 发行版本遇到和任何问题，欢迎多提宝贵建议。

官网地址：https://www.opencloudos.org/

IT之家获悉，OpenCloudOS 是由操作系统、云平台、软硬件厂商与个人共同倡议发起的操作系统社区项目。成立之初，即决定成为完全开放中立的开源社区，并已通过开放原子开源基金会的 TOC 评议，确认接受社区项目捐赠。社区将打造全面中立、开放、安全、稳定易用、高性能的 Linux 服务器操作系统。