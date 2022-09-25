连你家电器的算力都不放过，新发现 Linux 恶意软件用 IoT 设备挖矿，大小仅 376 字节

继电脑和手机后，挖矿病毒也盯上了 IoT 设备。

无论是智能冰箱、彩电还是洗衣机，但凡有点算力的（物联网和端侧）设备都可能被这种病毒感染，用于挖掘加密货币等。

AT&T Alien Labs 新发现的 Linux 恶意软件 Shikitega 就是一例。

相比之前的一些 IoT 设备，Shikitega 更加隐蔽，总共只有 376 字节，其中代码占了 300 字节。

那么，这个新型恶意软件究竟是如何感染设备的？

利用加壳技术“隐身”

具体来说，Shikitega 核心是一个很小的 ELF 文件（Linux 系统可执行文件格式）。

这个 ELF 文件加了动态壳，以规避一些安全防护软件的查杀。

加壳，指利用特殊算法压缩可执行文件中的资源，但压缩后的文件可以独立运行，且解压过程完全隐蔽，全部在内存中完成。

动态壳则是加壳里面更加强力的一种手段。

从整体过程来看，Shikitega 会对端侧和 IoT 设备实施多阶段感染，控制系统并执行其他恶意活动，包括加密货币的挖掘（这里 Shikitega 的目标是门罗币）：

通过漏洞利用框架 Metasploit 中最流行的编码器 Shikata Ga Nai（SGN），Shikitega 会运行多个解码循环，每一个循环解码下一层。

最终，Shikitega 中的有效载荷（恶意软件的核心部分，如执行恶意行为的蠕虫或病毒、删除数据、发送垃圾邮件等的代码）会被完全解码并执行。

这个恶意软件利用的是 CVE-2021-4034 和 CVE-2021-3493 两个 Linux 漏洞，虽然目前已经有修复补丁，但如果 IoT 设备上的旧版 Linux 系统没更新，就可能被感染。

事实上，像 Shikitega 这样感染 IoT 设备的恶意软件已经很常见了。

例如在今年三月，AT&T Alien Labs 同样发现了一个用 Go 编写的恶意软件 BotenaGo，用于创建在各种设备上运行的僵尸网络（Botnets）。

对此有不少网友吐槽，IoT 设备的安全性堪忧：

也有网友认为，IoT 设备应该搞 WiFi 隔离，不然就会给病毒“可乘之机”：

而除了 IoT 设备，更多人的关注点则放在了 Linux 系统的安全上。

Linux 恶意软件数量飙升 650%

这几年来，Linux 恶意软件的多样性和数量都上升了。

根据 AV-ATLAS 团队提供的数据，新的 Linux 恶意软件的数量在 2022 年上半年达到了历史新高，发现了近 170 万个。

与去年同期（226324 个恶意软件）相比，新的 Linux 恶意软件数量飙升了近 650%。

除了 Shikitega，近来发现的流行 Linux 恶意软件也变得更加多样，已知的包括 BPFDoor、Symbiote、Syslogk、OrBit 和 Lightning Framework 等。

△ 图源 AV-ATLAS

对此有网友提出疑惑，正因为 Linux 开源，它似乎无论如何都会面临病毒和恶意软件的泛滥？

有网友回应称，一方面，虽然旧的 Linux 系统可能充满漏洞、成为病毒的“温床”，但它在经过升级、打了补丁之后就会变好。

另一方面，开发恶意软件本身也不是“有手就能做”的事情。

毕竟安全研究人员会不断修复并堵上所有漏洞，而恶意软件开发者必须在他们修复前找到漏洞、开发出恶意软件，还得让它们“大流行”，最终实现自己的目的。

要是你家还有在用老旧 Linux 系统的设备，要注意及时升级 or 做好网络隔离等安全措施~

参考链接：