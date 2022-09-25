让微信如虎添翼的神器！这是要起飞了啊！

几乎每个人每天都会使用到微信，但你知道吗？其实微信保存的聊天记录、图片、语音、视频等等一系列文件都保存在客户端中，并且默认条件下并不会自动删除。

也即是说，如果我们不主动清理微信产生的各种缓存和文件，即使是几年前的微信数据，也会仍然牢牢占据着我们硬盘存储空间的相当一部分。

这里面相当一部分都是与自己没有关系的各大群聊中的文件、图片、视频等没有存在价值的数据信息。

这是我微信电脑客户端的文件管理文件夹，能够很清楚地看到，光区区一个微信，就生成了高达 9G 多的文件数据，不难想象，如果一个完全不爱清理微信的用户，那么他的微信数据量将会是一个无底洞。

其实在最近几个版本的微信客户端中，微信已经为手机版和电脑版用户陆陆续续推出了一些常用的微信数据管理功能，但在我看来，这些都是鸡肋，今天我就分享两款用于清理微信数据的专业清理软件。

CleanMyWechat

这是一款完全开源免费的 Windows 端微信清理工具，可用于删除微信自动下载的大量文件、视频、图片等数据内容。

并且 CleanMyWechat 不会删除文字等可能涉及重要内容的聊天记录，所以请放心使用。

CleanMyWechat 这款工具无需安装，纯绿色运行，双击主程序启动软件。

CleanMyWechat 还能够自动识别微信账号，并且支持管理多个账号，删除数据文件之后，这些被删除的数据会存留在回收站，而不是彻底删除，方便用户自行检查清空，防止误删需要的文件。

首次使用，需要先进入设置，勾选「是否清理该账号」，然后可以根据自身需要，选择性清理文件类型以及时间，最后回到主界面，点击「开始」按钮进行清理。

开源地址：点此

微信助手

PC 版的微信清理工具介绍完了，接下来再介绍一款安卓手机上的「微信助手」清理 App。

众所周知，微信用户一直以来都以移动端为主要使用目标，移动端接收的数据也会相应的比电脑端更多，理论上需要清理的数据也会多得多。

所以手机上安装一款微信助手 App 其实非常有意义！

微信助手能够扫描出微信缓存的图片、视频以及文件和语音。

点击这些文件，能够进行预览，长按文件还支持发送、删除、导出等更多操作。

微信助手也支持对微信缓存文件进行条件筛选，设置文件大小以及分类和时间的限制，更多的作用是方便我们能够更好的管理以及查找对应数据。

清理微信多余数据，除了可以手动长按文件来删除之外，也可以点击 App 主页上端的清理图标。

通过一键清理，微信可以瞬间减小上 G 文件的缓存压力，为手机存储腾出更多空间去保存其它更有价值的文件难道不香吗？

下载地址：点此

本文来自微信公众号：胡萝卜周 （ID：carrotchou），作者：麻花