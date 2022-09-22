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微信公众平台：进一步规范公众号违规宣扬封建迷信类内容的行为

2022/9/22 15:15:31 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 9 月 22 日消息，今日，微信公众平台发布《关于公众号违规宣扬封建迷信类内容的规范》称，部分运营者以提供各种具有封建迷信色彩的预测类服务作为噱头，通过哄骗、威胁等手段，违规收集用户隐私信息或骗取用户钱财

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微信公众平台表示，此类行为容易对用户产生误导，造成用户的财产损失或个人信息泄漏。因此，平台现对此类行为作进一步规范

《微信公众平台运营规范》指出，宣扬封建迷信类内容包括以提供算命、冥婚、看相、取名、学业占卜、运势预测等具有封建迷信色彩类的服务作为噱头，售卖转运消灾类商品或提供其他付费项目，或不正当采集用户个人信息或隐私信息，包括但不限于：姓名、生肖八字、手相、面相、身份证、手机号码等

同时，微信公众平台公布了公众号违规宣扬封建迷信类内容的违规示例：

  • 以提供算命、冥婚、看相、取名、学业占卜、运势预测等服务为由头，采集用户个人隐私信息，包括但不限于：姓名、生肖八字、手相、面相、身份证、手机号码等。

  • 以提供算命、冥婚、看相、取名、学业占卜、运势预测等服务为噱头，售卖各种转运消灾类产品或提供付费咨询等。

IT之家了解到，微信公众平台称对于上述行为，一经发现将根据违规程度对账号进行删文、限制能力、封号等处罚

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关键词：微信公众号

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