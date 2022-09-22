华为 WATCH GT 3 升级微信手表版：腕上沟通更便捷，优化生理周期和闹钟功能

IT之家 9 月 22 日消息，据网友反馈，华为 WATCH GT 3 手表已开始推送 2.1.0.405 (C00M10) 更新，下载包大小为 57.72 MB，更新日志显示，本次新增了微信手表版，腕上沟通将更便捷，同时优化了生理周期、闹钟等功能使用体验，推荐进行更新。

下面是具体更新内容：

[新增]

新增微信手表版，登录后可查看微信消息，进行快捷回复、语音回复，还可通过微信支付快速付款

[优化]

1.室内跑步模式下支持跑力指数

2.增强生理周期功能，新增排卵日预测

3.优化闹钟功能，最多可设置 10 个闹钟，满足更多使用需求更新

注意事项：

1.微信手表版仅限中国大陆地区，需在手表与手机蓝牙正常连接时使用 (目前仅支持 HarmonyOS 2 及以上或安卓 9.0 及以上版本的手机)。

2.使用微信手表版前，请通过应用市场将“运动健康”和“微信”应用更新至最新版本。

3.连接非 iOS 手机时微信支付已合并至微信手表版，更新后需重新绑定。连接 iOS 手机时微信支付和更新前保持一致。

4.更新过程中请保持蓝牙连接，如果更新失败，请重新尝试。

5.穿戴设备更新过程可能较长，请耐心等待设备端进度条完成，系统更新后设备会自动重启。

6.如果在使用过程中遇到任何问题，请拨打华为服务热线或至华为客户服务中心寻求支持。

华为 WATCH 微信手表版功能简单易连。使用手机微信扫描手表微信二维码登录后，在手表端即可接收微信消息提醒，查看文字、图片、emoji 表情和语音消息，手机微信聊天列表上方会显示“手表微信已登录”字样。在手表端登录微信后，点击微信图标进入到对应联系人聊天界面，即可与联系人直接沟通，该功能目前支持语音、自定义文字和微信预置 emoji 表情三种消息回复方式。

IT之家获悉，微信手表版功能将适配华为 WATCH GT 3 Pro 系列、华为 WATCH GT 3 系列、WATCH GT 3 保时捷设计、WATCH GT Runner 等设备在本月均可陆续升级支持。

同时，华为 WATCH 3 Pro new 微信手表版已启动测试版招募体验。