比尔盖茨：盖茨基金会计划再运营 25 年，确保花光所有钱

9 月 25 日消息，在 2022 年福布斯 400 慈善峰会上，微软联合创始人比尔・盖茨（Bill Gates）宣布其私人基金会可能会再运行 25 年，并在此期间花光所有钱。

盖茨在与《福布斯》杂志首席内容官兰德尔・莱恩（Randall Lane）的主旨对话中表示：“我对盖茨基金会的目标是再运行 25 年。在此期间，我们将尝试根除传染病以及所有让世界变得不公平的疾病，至少要将它们的发病率降至非常低的水平。”

就在两个月前，盖茨向其私人基金会捐赠了 200 亿美元资金，这是慈善史上规模最大的捐赠之一。他还承诺“在几年后的某个时候”再捐赠 200 亿美元，并在那之后继续捐赠，直到他从亿万富翁名单上消失。

25 年后，盖茨将满 91 岁，而其前妻梅琳达（-如果到那时她还参与基金会事务的话）将满 83 岁。盖茨说：“我和梅琳达很可能会在这段时间里帮助确保这项计划走上正轨。我们认为在此期间花光所有钱意义重大。所以我们会越来越多地捐赠资金，并承诺提高支出水平。”

早在 2015 年，盖茨就预测世界将爆发大流行病，并因其对新冠肺炎的看法而闻名世界。他表示，对于错误信息和阴谋论，他仍然没有解决方案。甚至有人在街上走近他，对他大喊大叫，指责他用微芯片跟踪人。

盖茨说：“两极分化和缺乏信任是非常严重的问题。罗伯特・肯尼迪（Robert Kennedy）去年出版的畅销书中称，我喜欢赚钱，并用疫苗杀死了数百万人。这种书竟然也能畅销，真是太疯狂了！”

与疫情相关的阴谋论似乎正在随着疫情的消退而消失。盖茨说：“我有个团队专门负责跟踪网络上的内容，包括谈论与我有关的事情。在疫情期间，95% 的内容都与阴谋论有关。不过，现在已经平静下来了。”

盖茨预计，他的基金会将继续专注于医疗保健和根除疾病，即使他已被邀请进入其他慈善领域。他说：“我们有非常棒的团队，但我们并没有增加新的慈善业务。我们只是要继续更深入地专注于当前的领域，包括帮助根除疟疾、艾滋病、麻疹、脊髓灰质炎等。”

今年，通过在废水中检测到脊髓灰质炎，这种疾病在几个国家卷土重来。尽管遭遇了这些挫折，盖茨还是希望在未来三四年内彻底根除这种疾病。

盖茨还谈到了其基金会在基因疗法方面的努力，该疗法旨在通过一次性、成本约 2000 美元的注射治愈大约 10 万患有镰状细胞疾病的患者。利用同样的技术，盖茨基金会正计划开发一种类似的艾滋病治疗方法，他预计这可能需要长达十年的时间开发。该基金会总共为这些努力投入了约 6 亿美元资金。

关于盖茨基金会的未来，一个挥之不去的问题是盖茨及其前妻梅琳达之间的关系，后者也是基金会的联合主席。目前，盖茨认为没有理由担心，他说：“我们对外界完全保持透明，我们在慈善领域不太可能分道扬镳，这种可能性非常小，几乎不可能发生。”

不过，为了以防万一，盖茨基金会已经制定了应急计划。盖茨说：“我与梅琳达已经就此进行过讨论。在过去的几年里，我们从未就基金会事务发生分歧。我们引入了新的受托人，基金会的管理过渡看起来非常顺利。”

尽管美国在对抗疫情时表现不佳，应对全球气候危机的进展缓慢，未来 20 年再发生大规模疫情的可能性很高，但盖茨仍然对世界前景持乐观态度。他说，“悲观代表着缺乏远见”，并一口气列举了诸多领域取得的进展，从减少营养不良和肥胖到开发出艾滋病毒疫苗，再到推出“绿色水泥”以减少工业碳排放等。

对盖茨来说，更多注意力将集中在世界正面临的危机上，这意味着更多的人关心并试图解决这些危机。最后，他问了观众一个简单的问题:“你宁愿活在 20 年后，还是活在 100 年前?”