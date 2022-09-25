NFT / 加密货币应用几乎不可能上架 App Store，苹果也有意推迟批准

IT之家 9 月 25 日消息，初创公司和交易 NFT 公司表示，他们忽略了 App Store，因为苹果的规则和 30% 的佣金让他们站不住脚。

NFT（不可替代的代币）的市场价值受到加密货币价值波动的影响。因此，据报道，该领域的初创公司和贸易公司希望进入 App Store，从而能够接触到更多的受众。

据 The Information 报道，苹果现在坚持在所有交易中收取从应用内购买中获得的 30% 常规佣金。这特别阻止了 NFT 初创公司 Magic Eden 在其应用程序上提供交易服务，即使在苹果将年收入低于 100 万美元的公司佣金分成降低到 15% 之后也是如此。

在用户之间进行 NFT 交易的情况下，典型的市场只占交易的 2% 到 3%。根据苹果的规定，NFT 公司将在每笔交易中遭受重创。

然而，问题不仅仅是佣金。报道称，许多 NFT 公司存在 App Store 应用内购买必须以美元或其他实物货币化的问题。它不接受加密货币。

由于加密货币汇率变化很大，开发人员不能只设置美元等值。

区块链公司 Pocket Network 的 Arthur Sabintsev 表示，这个问题“使得我们很难定价，因为必须动态地编程所有这些值。”

Sabintsev 表示，他已建议一位客户允许用户以与某些游戏相同的方式购买应用内货币。他们购买了该货币，该交易为苹果带来了 30% 的收益，然后他们将其用于 App 内交易。

具体来说，在应用程序内销售 NFT 尤其成问题。

NFT 创业市场 Rarible 首席执行官 Alexei Falin 表示：“感觉苹果并不真正希望 [App Store] 用户能够购买或出售 NFT。” “[这] 几乎是不可能的，因为它是固定订阅或固定价格。”

据报道，苹果公司推迟为 App Store 批准 NFT 和加密应用程序的方式或许支持了这一观点。根据 Falin 说法，Rarible 应用程序需要几个月的时间才能进入 App Store，而 Google Play Store 只需几天时间。

这确实意味着此类应用程序正在进入商店，但似乎它们通常只是充当服务的宣传展示。实际销售或交易将需要浏览器站点，而不是在应用程序中完成。

IT之家获悉，苹果并未专门针对解决 NFT 应用程序延迟的问题，而是表示其 500 名审查员会在 24 小时内检查 90% 的应用程序。苹果也拒绝就其他 NFT 批评发表评论，而是用 App Store 通用规则来解释。