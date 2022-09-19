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美国司法部律师要求在上诉中为 Epic 辩护 10 分钟：支持“苹果垄断 App Store 市场”论点

2022/9/19 20:29:27 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 9 月 19 日消息，美国司法部已要求参加关于 Epic 违反苹果 App Store 政策的上诉听证会。苹果和 Epic Games 将于 10 月重返法庭，双方都对先前诉讼的反垄断裁决的各个方面提出上诉。

美国司法部反垄断律师已要求在即将到来的苹果与 Epic Games 上诉期间进行 10 分钟口头辩论。司法部希望跟进其之前的书面简报，该简报认为法院错误地认定苹果主要有利。

从技术上讲，美国司法部没有站在任何一方，但它提出的论点支持 Epic 的论点，即苹果 App Store 违反了反垄断法……

根据路透社看到的法庭文件，美国司法部的官员要求参加口头辩论。

“美国认为，其参与口头辩论将有助于法院，特别是在解释错误（在反垄断法解释中）如何严重损害本案特定背景之外的反垄断执法，”美国司法部档案显示。

双方均未反对这一举动。但苹果公司表示，它希望司法部的辩论时间可抵消扣除掉 Epic 的 10 分钟辩论时间 。

IT之家获悉，虽然苹果公司在 Epic Games 的官司中获胜，但该公司反对裁决中的“反操纵”条款。

Epic 坚持认为，法官在她的裁决中犯了太多法律错误，并正在寻求彻底重审。

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关键词：App Store苹果Epic

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