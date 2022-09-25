Getty Images 宣布禁止上传和销售由 AI 生成的图片

IT之家 9 月 25 日消息，Getty Images 近期宣布禁止上传和销售使用 DALL-E、Midjourney 和 Stable Diffusion 等 AI 艺术工具生成的插图。在 Newgrounds、PurplePort 和 FurAffinity 等网站做出类似决定之后，这是引入此类禁令的最新和最大的用户生成内容平台。

Getty Images 首席执行官 Craig Peters 表示，该禁令是出于对 AI 生成内容合法性的担忧以及保护网站客户的愿望。

“对于这些模型输出的版权以及图像、图像元数据和图像中包含的那些个人的未解决的权利问题存在真正的担忧，”Craig Peters 说。鉴于这些担忧，出售人工智能艺术品或插图可能会使 Getty Images 用户面临法律风险。“我们正在积极主动地为客户谋福利，”他补充道。

AI 图像生成器创建者表示，该技术是合法的，但这并不能保证这一地位不会受到质疑。像 Stable Diffusion 这样的软件是针对从网络上抓取的受版权保护的图像进行训练的，包括个人艺术博客、新闻网站和像 Getty Images 这样的图片网站。抓取行为在美国是合法的，而且软件的输出似乎被“合理使用”原则所涵盖。但合理使用对出售图片等商业活动的保护较弱，一些艺术家的作品被制造人工智能图像生成器的公司抄袭和模仿，他们呼吁制定新的法律来规范这一领域。

Craig Peters 拒绝透露 Getty Images 是否因其销售人工智能生成的内容而受到法律挑战。他表示，平台上的此类内容“极为有限”，并重申该公司推出这项政策只是为了“避免对 [客户] 声誉、品牌和底线造成风险”。

IT之家获悉，Getty Images 最大的竞争对手之一 Shutterstock，似乎限制了对人工智能内容的一些搜索，但尚未推出禁止该材料的具体政策。其他平台出于保护客户以外的原因删除了 AI 图像。例如，专注于社交艺术网站 FurAffinity 表示，它禁止人工智能艺术作品，因为它破坏了人类艺术家的作品。

“人工智能和机器学习应用程序（DALL-E、Claiyon）对其他艺术家的作品进行采样以创建内容。生成的内容可以参考其他艺术家的数百甚至数千件作品来创建衍生图像，”FurAffinity 说。“我们的目标是支持艺术家及其内容。我们认为允许 AI 在网站上生成内容不符合我们社区的最大利益。”

当被问及 AI 生成的内容是否对在 Getty Images 上出售作品的插画家和摄影师的生计构成威胁时，Peters 表示，这些工具只是技术扩大可用图像数量的最新例子。

“世界已经充斥着图像。鉴于成本降低以及捕获、传输和使用的简单性，数码相机在图像方面产生了指数级增长。智能手机和社交媒体的引入将这一点提升到了全新的水平，拍摄和发布了数万亿张图像，”Craig Peters 说。“我们的业务从来都不是关于创建图像的难易程度或产生的数量。它是关于连接和切入的。”

但是，实际上删除 AI 内容可能很困难。Peters 表示，Getty Images 将依靠用户来识别和报告此类图像，并且它正在与 C2PA（内容来源和真实性联盟）合作创建过滤器。然而，没有任何自动过滤器是完全可靠的，而且目前尚不清楚 Getty Images 执行新禁令的难易程度。